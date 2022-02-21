Звезда "Друзей" призналась в зависимости от операций

Актриса Кортни Кокс, более всего известная широкой аудитории по роли в сериале "Друзья", призналась в зависимости от инъекций из-за возрастных изменений в лице. Звезда дала интервью изданию The Times, где рассказала в подробностях, как любовь к уколам красоты из потребности превратилась в одержимость.

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

"Я годами старалась сохранить молодость и не понимала, что стала выглядеть странно из-за инъекций. Потом я осознала, что мне пора остановиться, потому что это стало безумием",

- рассказала Кокс.

В определенный момент она решила остановиться и теперь не прибегает к услугам врачей. Для красоты она использует только уходовые средства, которые помогают ей хорошо выглядеть во время важных мероприятий.