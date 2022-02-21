Эмир Кустурица станет режиссером театра в России

«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра — большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли. Например, "Летят журавли", "Жизнь как чудо" и других», — процитировала режиссера пресс-секретарь Министерства обороны России Россияна Марковская.