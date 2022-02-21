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2 часа назад

Эмир Кустурица станет режиссером Центрального театра российской армии

Мира Маркина

Сербский кинематографист Эмир Кустурица станет главным режиссером Центрального театра российской армии. Об этом сообщает Sputnik.

Эмир Кустурица станет режиссером театра в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Предложение выдвинул министр обороны России Сергей Шойгу. Эмир Кустурица согласился занять этот пост. Когда он приступит к работе, неизвестно.

«Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра — большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту — перенести сюжеты известных фильмов в спектакли. Например, "Летят журавли", "Жизнь как чудо" и других», — процитировала режиссера пресс-секретарь Министерства обороны России Россияна Марковская.

По ее словам, их с Шойгу связывают дружеские отношения.

Ранее звезда "Друзей" призналась в зависимости от операций.

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