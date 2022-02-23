Куда пропала дочь Василия Оля из фильма «Любовь и голуби»

Лада Сизоненко стала звездой одной роли, оставив актерскую и модельную карьеры ради мужа. Как живет и чем занимается актриса сейчас рассказал WMJ.ru.

Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби" Кадр из фильма "Любовь и голуби"

Лада Сизоненко, сыгравшая роль любимой и младшей дочки Оли в фильме «Любовь и голуби» Владимира Меньшова выросла в цирковой семье. Ее папа был клоуном, а мама — инспектором монтажа. Юная звезда мечтала стать воздушной акробаткой и даже не задумывалась о том, что однажды станет одной из самых узнаваемых девочек в стране.

Свою роль в фильме актриса получила неожиданно: в 13 лет она увидела в газете объявление о кастинге в фильм «Москва слезам не верит», однако покорила Меньшова своей простотой, и он утвердил ее на роль в «Любовь и голуби».

Фильм стал звездным часом в судьбе Сизоненко, а на съемочной площадке ей помогала дочь режиссера Юлия. Сама актриса признавалась, что была недовольная собой в ленте, однако народная любовь изменила ее взгляды. В школе девочку перестали принимать, завидовали ей и дразнили. После Ладе предлагали и другие роли, но она отказывалась от них, боясь разрушить образ девчонки с соседнего двора, на горизонте появились новые звезды, и пик славы прошел.

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В 90-х актриса вышла замуж, у нее родился сын и она вовсе не думала о карьере актрисы. Тем не менее она проявила себя в другой сфере. Сизоненко стала манекенщицей в театре моды ГУМа, работала с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным, снималась в рекламных роликах.

Супругу актрисы не нравилась ее деятельность, и они развелись. Спустя время звезда вновь вышла замуж и родила еще одного сына. На подиуме она провела 9 лет и завершила карьеру в 30, став заместителем директора модельного агентства.

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Долгое время о Ладе не было ничего слышно, однако два года назад она стала участнице программы «Модный приговор». Телезрители не узнали ее, а сама экс-актриса призналась, что посвятила себя быту, махнув на себя рукой.