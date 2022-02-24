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1 час назад

10 актеров, которых постоянно путают

Мария Иглина

Смотря на снимки этих актеров, можно предположить, что они дальние родственники. И многие зрители при просмотре фильмов или сериалов могли хотя бы раз кого-то из них спутать. "Рамблер" расскажет о пяти парах актеров, которые выглядят как сестры или братья-близнецы.

10 актеров, которых постоянно путают
Фото: Кадр из сериала "Половое воспитание", Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"Кадр из сериала "Половое воспитание", Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

Эмма Маккей и Марго Робби

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Актрисам практически на каждом интервью говорят об их сходстве. Впервые всех сбило с толку, когда Эмма Маккей появилась в сериале "Половое воспитание". Возможно, вопросов не возникало, если бы актриса оставила свой родной темный цвет волос. Кроме "Полового воспитания, Эмма совсем недавно появилась в фильме "Смерть на Ниле", а Робби знакома зрителям по таким картинам, как "Однажды в Голливуде", "Тоня против всех" и многим другим.

Джессика Честейн и Брайс Даллас Ховард

Схожесть Честейн и Ховард можно разглядеть совершенно невооруженным глазом. И дело не только в жгучих рыжих волосах, но и в их чертах лица. Ховард можно увидеть в таких фильмах, как "Рокетмен", "Жизнь прекрасна", а Честейн — "Марсианин", "Прислуга".

Генри Кавилл и Мэтт Бомер

Мэтт Бомер вполне мог бы сыграть Супермена в "Человеке из стали", а Генри Кавилл героя своего "брата-близнеца" в "Супер Майке". И наверняка кассовые сборы при этом не пострадали бы. Оба актера высокие брюнеты с голубыми глазами и волевыми чертами лица, у них действительно удивительная схожесть.

Мила Кунис и Сара Хайленд

Большие глаза, выразительные черты лица, темные волосы — это и не только объединяет актрис. Американская актриса Сара Хайленд вполне могла бы сойти за младшую сестру Милы Кунис, у которой украинские корни. Хайленд известна по таким фильмам, как "Испанский английский", "Части тела", а Кунис — "Черный лебедь", "Секс по дружбе.

Порша Де Росси и Дреа Де Маттео

Когда Порша Де Росси носила длинные волосы, их сходства с Сарой Хайленд было практически невозможно не заметить. Порша известная благодаря ролям в сериалах "Элли Макбил", "Замедленное развитие" и "Скандал", а Дреа Де Маттео можно увидеть в "Отчаянных домохозяйках", "Клане Сопрано" и многих других.

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