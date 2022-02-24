Как постарел жених Розы из «Титаника»

25 лет назад состоялась премьера культового фильма о гибели легендарного лайнера, растрогавшая миллионы зрителей по всему миру. В день рождения звезды «Титаника» Билли Зейна (он сыграл богатого жениха Розы Кэла Хокли») «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядит актер.

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

Роль в картине Джеймса Кэмерона стала самой удачной за всю историю карьеры Зейна.

До «Титаника» Билли снялся в картине «Фантом» (1996), а после – в фильмах «Снайпер», «Орландо», «Фанатик» и других, а также в многочисленных сериалах, среди которых «Обвиняемая», «Пацаны», «Комендантский час», «Кто такая Саманта?» и «Реальная история». Всего у звезды за плечами больше 150 работ, но он и не думает оставлять кинокарьеру. Сейчас Зейн задействован сразу в нескольких проектах.

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Отметим, что после выхода «Титаника» на большие экраны Билли Зейн стал одним из главных секс-символов Голливуда, но сейчас поклонники актера то и дело упрекают его в том, что он себя запустил. Что же, подчеркнем, на момент съемок «Титаника» звезде было слегка за 30, а сейчас уже все 56.

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Напомним, фильм Джеймса Кэмерона рассказывает о запретной любви пассажира нижней палубы Джека, который выиграл билет в карты, и богатой наследницы Розы на фоне гибели легендарного лайнера, совершавшего свое первое и последнее плавание.