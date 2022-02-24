Советские актеры, которых сняли с ролей во время съемок

На съемках фильмов нередко случаются форс-мажоры, из-за которых могут приостановить съемки фильмов, отложить их на неопределенный срок или вовсе отменить. Иногда это случается по вине актеров, а в некоторых случаях их заменяют создатели фильма. В материале "Рамблера" – актеры, которых сняли с ролей после начала съемок фильма.

Фото: Кадр из фильма "Белое солнце пустыни" Кадр из фильма "Белое солнце пустыни"

Георгий Юматов, "Белое солнце пустыни"

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На главную роль в фильме Владимира Мотыля было два претендента: Георгий Юматов и Анатолий Кузнецов. Первый работал с режиссером долгое время перед началом съемок, и его утвердили на роль. Однако перед первым съемочным днем произошел инцидент. Актер был приглашен на поминки, и там подрался. В итоге на следующий день все его лицо было в ссадинах и кровоподтеках, которые невозможно было загримировать.

"Я уверен, что он как боец одолел бы любого противника, если бы это был один, но на него навалились, вероятно, несколько человек. Его лицо было сплошь в кровоподтеках, в опухоли", - рассказывал Мотыль.

Выздоровления Юматова пришлось бы ждать месяц, что съемочная группа не могла бы себе позволить. В итоге на роль Сухова взяли Кузнецова.

Никита Михалков, "Война и мир"

Кадр из фильма "Война и мир"

В фильме Сергея Бондарчука роль Пети Ростова должен был сыграть Никита Михалков, которому на момент съемок было 16 лет. Долгое время актер выглядел моложе своего возраста, поэтому идеально подходил на эту роль. Однако перед самым началом съемок Михалков начал стремительно расти, как это часто бывает с мальчиками его возраста, поэтому Бондарчук решил заменить его после того, как увидел в кадре. В итоге роль досталась Сергею Ермилову, а эпизоды с Михалковым остались в фильме.

Александр Белявский, "12 стульев"