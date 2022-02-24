Что стало с майором Шиловым из «Ментовских войн»

Карьера актера Александра Устюгова начиналась еще в 2000-х годах. Тогда юный артист совмещал творческую карьеру с другими видами деятельности. Тогда звезда решил выбирать между театром и кино, впоследствии выбор пал на второе. По-настоящему успех пришел к Устюгову после того, как он исполнил роль майора Шилова в «Ментовских войнах».

Фото: Кадр из сериала "Ментовские войны" Кадр из сериала "Ментовские войны"

@ekibastooz

Уже долгие годы Александр снимается в проектах без перерыва. За последние годы его можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Вампиры средней полосы», «Метод Михайлова» и других.

@ekibastooz

Около семи лет назад Александр решил основать собственную музыкальную группу под названием Ekibastuz. Вместе с коллективом артист продолжает записывать альбомы, а также выступать на сцене.

@ekibastooz

А вот в личной жизни у Устюгова все оказалось не так гладко: еще в студенческие годы он женился на Янине Соколовской, которая родила от него дочь Евгению. Но в 2015 году актер ушел от жены к другой возлюбленной по имени Анна Озар. Второй брак оказался также неудачным. Третья избранница Устюгова была далека от актерской профессии, и отношения с ней продлились недолго. Сейчас нет никакой информации о личной жизни музыканта.

Помимо съемок в кино и музыкальной карьеры, Устюгов увлекается ездой на мотоцикле. Актер путешествует на дальние расстояния и делится результатами поездок в соцсетях.