Алентова рассказала о пластических операциях

Вере Алентовой исполнилось 80 лет. В честь дня рождения она выпустила книгу «Все не случайно», в которой целую главу посвятила пластической хирургии.
«Обращалась ли я к пластическому хирургу? Да, разумеется. И считаю это нормальным для любого медийного лица. Кто-то предпочитает стареть, не прикасаясь к своему лицу, и это их точка зрения, их право и выбор. Я считаю иначе, и это тоже мое право и мой выбор.
Она также уточнила, что не собиралась никого посвящать в свои отношения с «красотой». Но количество обрушившейся на актрису лжи — с пикантными подробностями и демонстрацией ужасающих фотографий — заставило ее рассказать, как было на самом деле, Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Всего актриса ложилась под нож хирурга четыре раза. Один из них обернулся тяжелыми последствиями, актрисе вкололи жир в лицо и это привело к деформации.
«Весь этот жир сдвинул мои черты, утяжелив нижнюю часть, и мне стало страшно смотреться в зеркало. Понадобилось два года, чтобы оно приобрело прежние черты», — призналась народная артистка России.