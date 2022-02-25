"В театре решалась моя жизнь": Догилева рассказала о разводе

Актриса Татьяна Догилева объяснила, почему рассталась со своим первым мужем. Ее брак продлился всего три месяца.
По ее словам, решение выйти замуж было принято под влиянием романтических книг. Актрисе казалось, что первый муж — та самая половинка, без которой нельзя жить. Но в реальности все оказалось иначе.
«Оказалось, что мы до такой степени разные люди, и плюс я поступила в «Ленком», где у меня началась бурная театральная жизнь. И все, что там происходило, было намного важнее. Я понимала, что в театре решается моя жизнь, а не дома».
Также актриса отметила, что масла в огонь подливала мать мужа. По мнению свекрови, в семье на первом месте должны стоять интересы мужа.
«У нас с ней как раз были классические терки, скрытые налетом интеллигентных отношений. Она обожала своего единственного сына и была не только образцовой еврейской мамой, но и еврейской женой».
В какой-то момент Догилева поняла, какой жизни для нее хотят, и в ней случился бунт. Она быстро осознала, что талант жены в ней не развит.
До этого мы показывали, какой запомнят актрису Нину Русланову.