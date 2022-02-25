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25 февраля

"В театре решалась моя жизнь": Догилева рассказала о разводе

Актриса Татьяна Догилева объяснила, почему рассталась со своим первым мужем. Ее брак продлился всего три месяца.

"В театре решалась моя жизнь": Догилева рассказала о разводе
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

По ее словам, решение выйти замуж было принято под влиянием романтических книг. Актрисе казалось, что первый муж — та самая половинка, без которой нельзя жить. Но в реальности все оказалось иначе.

«Оказалось, что мы до такой степени разные люди, и плюс я поступила в «Ленком», где у меня началась бурная театральная жизнь. И все, что там происходило, было намного важнее. Я понимала, что в театре решается моя жизнь, а не дома».

Также актриса отметила, что масла в огонь подливала мать мужа. По мнению свекрови, в семье на первом месте должны стоять интересы мужа.

«У нас с ней как раз были классические терки, скрытые налетом интеллигентных отношений. Она обожала своего единственного сына и была не только образцовой еврейской мамой, но и еврейской женой».

В какой-то момент Догилева поняла, какой жизни для нее хотят, и в ней случился бунт. Она быстро осознала, что талант жены в ней не развит.

До этого мы показывали, какой запомнят актрису Нину Русланову.

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