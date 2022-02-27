Семь мужей и восемь свадеб: 5 фактов об Элизабет Тейлор

27 февраля американской актрисе театра и кино, а также "королеве Голливуда" Элизабет Тейлор исполнилось бы 90 лет. Ее жизнь была насыщенной и увлекательной, но без печальных эпизодов не обошлось. "Рамблер" решил вспомнить несколько малоизвестных фактов из биографии Элизабет Тейлор.

1/7 27 февраля американской актрисе театра и кино, а также "королеве Голливуда" Элизабет Тейлор исполнилось бы 90 лет. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 В интервью для ABC в 1999 году Тейлор призналась, что в детстве отец постоянно ее оскорблял, когда выпивал. Фото: globallookpress.com 3/7 Элизабет Тейлор была романтичной особой и всегда готова была пойти на все, чтобы осчастливить своих мужей, которых у нее было целых семь. Фото: globallookpress.com 4/7 За всю свою жизнь Элизабет никогда не проходила профессионального обучения по актерскому мастерству. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Она дважды вышла замуж и дважды развелась с популярным голливудским актером Ричардом Бертоном. Фото: globallookpress.com 6/7 После смерти третьего супруга Майкла Тодда, актриса была в поиске сильной веры, которая "поддерживала бы ее жизненные силы". Фото: globallookpress.com 7/7 Элизабет во время предвыборной кампании было запрещено носить фиолетовый цвет, поскольку он ассоциировался с королевской властью. Фото: globallookpress.com

Грубый отец

Видео дня

В интервью для ABC в 1999 году Тейлор призналась, что в детстве отец постоянно ее оскорблял, когда выпивал. А в девять лет, когда у Элизабет началась актерская карьера, их отношения стали просто невыносимыми. Актриса смогла смириться с жестокостью отца лишь тогда, когда она ушла из родного дома и завела собственных детей:

"Я начала думать о своем отце и о том, как он себя чувствовал, когда его девятилетняя дочь зарабатывала больше денег, чем он сам".

Обучение актерскому мастерству

За всю свою жизнь Элизабет никогда не проходила профессионального обучения по актерскому мастерству. Поскольку ее карьера началась в девять лет, она оттачивала свои навыки, наблюдая за такими людьми, как Спенсер Трэйси, Марлон Брандо, Монтгомери Клифт, Джимми Дин. Несмотря на это, Тейлор стала одной из самых любимых актрис всех времен, звездой, которую никогда не забудут.

Семь мужей и восемь свадеб

Элизабет Тейлор была романтичной особой и всегда готова была пойти на все, чтобы осчастливить своих мужей, которых у нее было целых семь. При всем этом у нее было восемь свадеб. Дело в том, что она дважды вышла замуж и дважды развелась с популярным голливудским актером Ричардом Бертоном. Был всего один мужчина, который не развелся с Тейлор — Майкл Тодд, он погиб в автокатастрофе.

Запрет на фиолетовый

Седьмым мужем Тейлор был Джон Уорнер, сенатор США. И, как супруге политика, Элизабет во время предвыборной кампании было запрещено носить фиолетовый цвет, поскольку он ассоциировался с королевской властью. А вот после выборов, во время обеда в ее честь, она надела брючный костюм самого насыщенного фиолетового оттенка.

Иудаизм

После смерти третьего супруга Майкла Тодда, актриса была в поиске сильной веры, которая "поддерживала бы ее жизненные силы".

"В христианском учении я этого не нашла. Я хотела быть ближе к Майку, поэтому изучала иудаизм в течение года после его смерти, а затем приняла его [иудаизм]",