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27 февраля

Как выглядит звезда фильма «Большой Лебовски» в 72 года

Анна Шутова

Фильм братьев Коэнов "Большой Лебовски" вышел в 1998 году. На момент съемок Джеффу Бриджесу, сыгравшему главного персонажа, было 49 лет. Сейчас актеру уже 72 года. Как он выглядит и чем занимается спустя 24 года после выхода фильма - в материале "Рамблера".

1/8 Фильм братьев Коэнов "Большой Лебовски" вышел в 1998 году.
Фото: Кадр из фильма «Большой Лебовски»
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2/8 На момент съемок Джеффу Бриджесу, сыгравшему главного персонажа, было 49 лет.
Фото: Кадр из фильма «Большой Лебовски»
3/8 С тех пор прошло 24 года.
Фото: Кадр из фильма «Большой Лебовски»
4/8 Сейчас актеру 72.
Фото: globallookpress.com
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5/8 Роль Чувака в "Большом Лебовски" считают самой главной в его карьере, хотя не раз актер был номинирован на "Оскар" за другие проекты.
Фото: legion-media.ru
6/8 Последней картиной, в которой снялся Джефф Бриджес, была "Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»". Фильм вышел в 2018 году.
Фото: legion-media.ru
7/8 В 2020 году у актера обнаружили рак. Одновременно с этим он заразился коронавирусом, но победил болезнь и вакцинировался.
Фото: @thejeffbridges
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8/8 В середине февраля появилась информация, что актер вернулся к работе: были возобновлены съемки шоу "Старик" с его участием.
Фото: legion-media.ru

Роль Чувака в "Большом Лебовски" многие считают самой главной и популярной в карьере Бриджеса. Хотя не раз актер был номинирован на "Оскар" за работу в других в проектах, а в 2009 году получил статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль" за драматический фильм "Сумасшедшее сердце".

Последней картиной, в которой снялся Джефф Бриджес, была "Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»". Фильм вышел в 2018 году. В 2020 году у актера обнаружили рак.

“У меня диагностировали лимфому. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня есть отличная команда врачей и хороший прогноз. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления”, - написал Бриджес в соцсетях.

Одновременно с этим он заразился коронавирусом, но победил болезнь и вакцинировался. В середине февраля появилась информация, что актер вернулся к работе: были возобновлены съемки шоу "Старик" с его участием.

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