Фильм братьев Коэнов "Большой Лебовски" вышел в 1998 году. На момент съемок Джеффу Бриджесу, сыгравшему главного персонажа, было 49 лет. Сейчас актеру уже 72 года. Как он выглядит и чем занимается спустя 24 года после выхода фильма - в материале "Рамблера".

Роль Чувака в "Большом Лебовски" многие считают самой главной и популярной в карьере Бриджеса. Хотя не раз актер был номинирован на "Оскар" за работу в других в проектах, а в 2009 году получил статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль" за драматический фильм "Сумасшедшее сердце".

Последней картиной, в которой снялся Джефф Бриджес, была "Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»". Фильм вышел в 2018 году. В 2020 году у актера обнаружили рак.

“У меня диагностировали лимфому. Хотя это серьезное заболевание, мне повезло, что у меня есть отличная команда врачей и хороший прогноз. Я начинаю лечение и буду держать вас в курсе моего выздоровления”, - написал Бриджес в соцсетях.