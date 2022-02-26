Актеры, которых погубила жадность

С ростом популярности аппетиты некоторых артистов тоже увеличиваются. Читайте в новом материале “Рамблера” о том, как именитые звезды теряли работу, запросив колоссальный гонорар.

Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом" Кадр из сериала "Бумажный дом"

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Дженнифер не только певица, но и актриса. А еще – экс-судья американского телешоу “Американский идол”. Летом 2012 года артистка заявила, что покидает судейское кресло в связи с тем, что участие в нашумевшем проекте, отнимает все ее время и силы. Однако совсем скоро в прессе опровергли заявление певицы. Оказалось, что Лопес уволили с телеканала за то, что она попросила гонорар в 18 миллионов долларов за сезон (хотя ранее получала 15). Более того, рейтинги шоу стали падать, поэтому артистке отказали в продлении сотрудничества.

Однако уже год спустя Дженнифер вернулась в шоу и оставалась судьей до его закрытия.

Уволить Человека-паука в самом расцвете франшизы? “Легко!” – ответили бы представители кинокомпании Sony.

Когда Тоби Магуайр узнал, какую кассу собрал первый фильм о супергерое в красно-синем трико, то решил что за съемки в продолжении следует просить больше денег. Актер пошел на хитрость. В день переговоров с агентами Sony он не пришел на встречу. А когда ему нужно было приехать на студию для сканирования мимики лица (и последующего создания CGI-эффектов), то сослался на плохое самочувствие и полученную накануне травму. Тоби уволили.

Режиссер Сэм Рэйми и продюсеры картины были готовы предложить роль Человека-паука Джейку Джилленхолу. Но тогда вмешался будущий тесть Тоби Магуайра. Он был вице-председателем студии NBC Universal и смог убедить строптивых представителей Sony вернуть Магуайра.

Марлон Брандо

Обе картины Фрэнсиса Копполы о жизни клана Корлеоне имели кассовый успех. Сюжет “Крестного отца-2” сосредоточен на жизни Майкла Корлеоне. Молодую версию его отца, Вито, сыграл Роберт де Ниро. Однако режиссер предусматривал и камео Марлона Брандо, который появляется в главной роли в первой части фильма. Коппола написал актеру письмо, где напрямую обратился с просьбой помочь “защитить его дело”.

В день съемок актер так и не появился. В то время он все еще находился в разгаре финансового спора с Paramount Pictures. О дальнейшем сотрудничестве речь уже не шла.

Популярность этому актеру принесла роль в научно-фантастическом фильме “День независимости” (1996), где Смит сыграл роль остроумного летчика Стивена Хиллера. Кассовый успех картины (и многих других, в которых он снялся позднее) повлиял и на аппетиты Уилла. Тем более, что он попал в список самых высокооплачиваемых звезд. Поэтому в сиквеле “Дня независимости”, вышедшего в 2016 году, зритель не увидел любимого персонажа. Согласно сюжету, Хиллер погиб за кадром незадолго до событий второго фильма.

Работа над картиной началась еще в 2011 году. Тогда Смит согласился сняться еще в двух фильмах франшизы за гонорар в размере 50 миллионов долларов. Но киностудия отказалась платить такую колоссальную сумму.

Еще один актер, считающийся одним из самых высокооплачиваемых в мире – это американец Том Круз. В 2008 году ему предложили сняться в шпионском боевике “Солт” – об оперативнике ЦРУ, которого обвиняют в том, что он является вражеским “спящим” агентом. За свои услуги актер попросил 20 миллионов долларов. Для тех времен это считалось колоссальной суммой. Компания Sony отказалась от Круза, сценаристы переписали сюжет и на роль агента пригласили Анджелину Джоли.