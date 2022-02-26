«Без врача — опасно»: российская актриса голодала 20 дней ради роли

«Какие же были прекрасные ощущения, когда открываешь свой гардероб, а там вся одежда тебе велика. Это мечта любой женщины! Очень действенный способ похудеть, но без врача в такую историю ввязываться очень опасно. Идеально голодать вообще в специализированной клинике. Конечно, первые 3-4 дня было очень тяжело, сильно болела голова. Зато потом наступает невероятная легкость. Вроде, казалось бы, ты ничего не ешь, но энергии очень-очень много», — рассказала Полянская изданию 7days.