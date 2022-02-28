Монтажник фильма Болдуина получил деньги за травму

Член съемочной группы фильма «Раст» Джейсон Миллер добился от страховой компании компенсации после укуса паука. Об этом сообщает TMZ.

Паук укусил Миллера во время производства картины. Монтажник мог потерять руку, но хирурги смогли спасти конечность. Сейчас из-за сильных болей мужчине тяжело лежать и спать. Также он не может поднять руку над головой и завести ее за спину.