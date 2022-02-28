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28 февраля

Монтажник фильма Болдуина получил деньги за травму

Мира Маркина

Член съемочной группы фильма «Раст» Джейсон Миллер добился от страховой компании компенсации после укуса паука. Об этом сообщает TMZ.

Монтажник фильма Болдуина получил деньги за травму
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Паук укусил Миллера во время производства картины. Монтажник мог потерять руку, но хирурги смогли спасти конечность. Сейчас из-за сильных болей мужчине тяжело лежать и спать. Также он не может поднять руку над головой и завести ее за спину.

Ранее, 21 октября, стало известно о том, что актер Алекс Болдуин, являющийся также продюсером фильма «Раст», выстрелил из пистолета-реквизита, заряженного боевыми патронами. В результате ранения погибла 42-летняя оператор-постановщик Галина Хатчинс. Также был ранен 48-летний режиссер фильма Джоэл Соуз, но его вскоре выписали из больницы.

Ранее семья погибшей на съемках "Ржавчины" подала в суд на Болдуина.

Актеры,Галина Хатчинс,Джейсон Миллер,
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