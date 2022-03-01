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1 марта

Кирстен Данст хочет вернуться к съемкам в «Человеке-пауке»

Мира Маркина

Американская актриса Кирстен Данст призналась в интервью изданию Deadline, что давно думает над возвращением в киновселенную Marvel. Звезда играла роль Мэри Джейн (возлюбленной Человека-паука) в первой трилогии фильма.

Кирстен Данст хочет вернуться к съемкам «Человека-паука»
Фото: Кадр из фильма "Человек-паук"Кадр из фильма "Человек-паук"

«Время еще есть. Меня никто не звал, но… я чувствую, что это может случиться», — заявила Данст.

В последнем фильме трилогии – «Человек-паук: Нет пути домой» – все три варианта супергероя встретились на одной площадке. Поэтому актриса не исключает своего появления в будущих фильмах киновселенной.

«Я бы сделала это. Почему нет? Это было бы забавно… я могла бы быть старушкой — Мэри Джейн со своими детьми-паучатами», — пошутила актриса.

Персонаж комиксов Стэна Ли не всегда был в надежных руках Sony и Marvel. Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как Человек-паук едва не стал героем хоррора.

Актеры,Стэн Ли,
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