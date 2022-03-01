Как сложилась жизнь Базилио и Алисы из «Приключений Буратино»

Советский фильм «Приключения Буратино» был выпущен в 1976 году. Большинство актеров там были детьми, но некоторыми ролями запомнились взрослые в сказочных костюмах. Одними из таких была пара актеров, сыгравших кота Базилио и лису Алису. Эти роли исполнили Ролан Быков и Елена Санаева. В материале “Рамблера” — о том, как сложилась жизнь этих актеров.

Фото: Рамблер Рамблер

Ролан Быков

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Актер начинал свою карьеру в театре. После окончания Театрального училища имени Б.В. Щукина он работал актером и режиссером в театрах. Его первой ролью в кино был эпизод в картине “Школа мужества”. Работая на “Мосфильме” он сыграл множество разноплановых ролей, всего их в фильмографии более ста. Благодаря своей харизматичности Быков стал известен как комедийный актер. Он исполнил роли во многих культовых фильмах , среди которых были “Большая перемена”, “По семейным обстоятельствам”, “Про Красную Шапочку” и “Приключения Буратино”. И это — лишь малая часть его послужного списка.

Вместе с развитием актерской карьеры, он начал заниматься режиссурой. Одним из самых известных его фильмов стал “Чучело”, который вызвал массу неоднозначных мнений. Однако впоследствии его удостоили Государственной премии СССР.

До конца своих дней он был связан с кино. Преподавал, руководил различными коллективами, а также занимался детскими фильмами. Быков страдал от рака легких, но даже в период обострения занимался своими проектами: фильмом о ВОВ “Портрет неизвестного солдата” и созданием детского телеканала “Детский проект”. Однако его идеям не суждено было сбыться. Ролан Быков скончался на 69-м году жизни 6 октября 1998 года от рака легких.

Елена Санаева

Кадр из фильма "Приключения Буратино"

Санаева окончила ГИТИС и дебютировала в кино в 1967 году. Актриса подавала большие надежды. У нее была идеальная внешность для того, чтобы играть главных героинь. Сначала Санаева начала сниматься в картинах Василия Шукшина, но ее жизнь перевернула встречал с Роланом Быковым. Они познакомились на съемках фильма “Докер”. Ему было 43, а ей 29. Сам Быков рассказывал об их встрече в своих дневниках.

“Прихожу на студию и вдруг вижу красавицу с огромными глазами, в которые я просто провалился. Чистое очарование!.. Когда мы только поженились, меня в разных компаниях несколько раз встречали фразой: — Здравствуйте, Ролан Антонович! Какая у вас чудная дочка! Представляете, что со мной происходило? Я в бешенстве шипел: — Лена, купи себе что-нибудь солидное. Не ходи девочкой. А какая это была девочка!”

Уже после того, как у Санаевой и Быкова начались отношения, они вместе снялись в сказке про Буратино. Актрису перестали приглашать на серьезные роли главных героинь. Для многих она так и осталась комедийной актрисой, но, несмотря на этот факт, ее роли всегда получали положительные отзывы критиков. С Быковым они снялись во многих фильмах: “Дни хирурга Мишкина”, “Деревня Утка”, “Искренне Ваш…” и других.