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3 часа назад

Умер актер из "Бригады" Андрей Нагорнов

Мария Каткова

Российский актер Андрей Нагорнов скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщил его друг, актер и телеведущий Евгений Сулес в своем Facebook.

Умер актер из "Бригады" Андрей Нагорнов
Фото: Кадр из фильма "Потерянные"Кадр из фильма "Потерянные"

По словам Сулеса, смерть наступила в ночь с первого на второе марта.

"Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов"

Андрей Нагорнов снимался в кино с 2000 года. Он сыграл в таких известных фильмах, как "Бригада", "Антикиллер" и "Телохранитель". В последнее время он работал в театре "Эрмитаж".

Актеры,Телохранитель,Андрей Нагорнов,Евгений Сулес,
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