Умер актер из "Бригады" Андрей Нагорнов

Российский актер Андрей Нагорнов скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщил его друг, актер и телеведущий Евгений Сулес в своем Facebook.
По словам Сулеса, смерть наступила в ночь с первого на второе марта.
"Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов"
Андрей Нагорнов снимался в кино с 2000 года. Он сыграл в таких известных фильмах, как "Бригада", "Антикиллер" и "Телохранитель". В последнее время он работал в театре "Эрмитаж".