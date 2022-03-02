Умер актер из "Бригады" Андрей Нагорнов

Российский актер Андрей Нагорнов скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщил его друг, актер и телеведущий Евгений Сулес в своем Facebook.

Фото: Кадр из фильма "Потерянные" Кадр из фильма "Потерянные"

По словам Сулеса, смерть наступила в ночь с первого на второе марта.

"Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов"