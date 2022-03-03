Актриса Екатерина Гусева рассказала о том, как на ее жизнь повлияло участие в съемках сериала "Бригада" и что она вложила в роль своей героини. Об этом и многом другом она побеседовала в ходе интервью для журнала "Караван историй".

Фото: @_ekaterinaguseva_ @_ekaterinaguseva_

Гусева отметила, что на момент съемок даже не предполагала, что сериал станет культовым.

"На экране в то время бесконечно мелькали бордовые пиджаки, золотые цепи с крестами, палатки, рынки, рэкет. Так не хотелось во все это вникать. Поэтому у меня был свой сценарий",

- рассказала она, добавив, что ее героиня транслирует чистую непорочную любовь без оглядки на то, чем занимается ее любимый мужчина.

Екатерина призналась, что после того, как сериал стал популярным, многие подходили к ней на улице и разговаривали с ней так, будто она - Ольга, героиня, которую сыграла Екатерина Гусева. Ей приходилось надевать капюшон и очки и делать все, чтобы ее не узнали на улице.

"Вряд ли нас с Сережей кто-то снимет вместе, от шлейфа "Бригады" уже не уйти, так и останемся Белыми",