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3 часа назад

Екатерина Гусева: «От шлейфа "Бригады" уже не уйти, так и останемся Белыми»

Стелла Шмель

Актриса Екатерина Гусева рассказала о том, как на ее жизнь повлияло участие в съемках сериала "Бригада" и что она вложила в роль своей героини. Об этом и многом другом она побеседовала в ходе интервью для журнала "Караван историй".

«От шлейфа "Бригады" уже не уйти, так и останемся Белыми»
Фото: @_ekaterinaguseva_@_ekaterinaguseva_

Гусева отметила, что на момент съемок даже не предполагала, что сериал станет культовым.

"На экране в то время бесконечно мелькали бордовые пиджаки, золотые цепи с крестами, палатки, рынки, рэкет. Так не хотелось во все это вникать. Поэтому у меня был свой сценарий",

- рассказала она, добавив, что ее героиня транслирует чистую непорочную любовь без оглядки на то, чем занимается ее любимый мужчина.

Екатерина призналась, что после того, как сериал стал популярным, многие подходили к ней на улице и разговаривали с ней так, будто она - Ольга, героиня, которую сыграла Екатерина Гусева. Ей приходилось надевать капюшон и очки и делать все, чтобы ее не узнали на улице.

"Вряд ли нас с Сережей кто-то снимет вместе, от шлейфа "Бригады" уже не уйти, так и останемся Белыми",

- рассказала она, имея в виду Сергея Безрукова, сыгравшего роль Саши Белого.

Ранее мы писали, как в "Бригаде" актеры реально избивали друг друга.

Актеры,Екатерина Гусева,
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