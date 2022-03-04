"Выйдешь, обольем кислотой": Асмус рассказала о травле из-за "Текста"

«Такой резонанс впервые, хотя постельные сцены были и до», — негодует Кристина. — Это была сумасшедшая травля. Мне впервые стало страшно за свою жизнь. После того как я пришла в театр, и мне написали в директ, во что я одета вплоть до цвета шарфика, сказав, мол, выйдешь — обольем тебя кислотой, я ходила с охранником».