"Выйдешь, обольем кислотой": Асмус рассказала о травле из-за "Текста"

После выхода «Текста» на экраны Кристина Асмус подверглась осуждению. Каждый день зрители писали ей гадости из-за участия в постельной сцене.
«Такой резонанс впервые, хотя постельные сцены были и до», — негодует Кристина. — Это была сумасшедшая травля. Мне впервые стало страшно за свою жизнь. После того как я пришла в театр, и мне написали в директ, во что я одета вплоть до цвета шарфика, сказав, мол, выйдешь — обольем тебя кислотой, я ходила с охранником».
Асмус не понимала, почему люди не видят разницы между постановкой и реальностью. Ведь сцена секса с Иваном Янковским была всего лишь актерской игрой. К тому же, мужчину хейт не коснулся.
«Что так будет все жестко, я не ожидала. Угрожали моей маме, сестре. Издевались вообще над всеми моими близкими. Если у меня к тому моменту была сформирована хоть какая-то броня, то у них случались дикие срывы. У нас были конфронтации на эту тему», — говорила она.
Но актриса не жалеет о пережитом, ведь позже ее ждала слава и предложения от коллег.
«Его нарекли уже одним из самых заметных фильмов XXI века, значит все не зря. Ну и после этого на меня посыпались предложения. Респект от продюсеров, режиссеров, что я одна из самых смелых актрис» — улыбалась актриса в программе «Кино в деталях» СТС.
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