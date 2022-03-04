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1 час назад

"Выйдешь, обольем кислотой": Асмус рассказала о травле из-за "Текста"

Даша Краснова

После выхода «Текста» на экраны Кристина Асмус подверглась осуждению. Каждый день зрители писали ей гадости из-за участия в постельной сцене.

"Выйдешь, обольем кислотой": Асмус рассказала о травле из-за "Текста"
Фото: https://www.instagram.com/asmuskristina/https://www.instagram.com/asmuskristina/

«Такой резонанс впервые, хотя постельные сцены были и до», — негодует Кристина. — Это была сумасшедшая травля. Мне впервые стало страшно за свою жизнь. После того как я пришла в театр, и мне написали в директ, во что я одета вплоть до цвета шарфика, сказав, мол, выйдешь — обольем тебя кислотой, я ходила с охранником».

Асмус не понимала, почему люди не видят разницы между постановкой и реальностью. Ведь сцена секса с Иваном Янковским была всего лишь актерской игрой. К тому же, мужчину хейт не коснулся.

«Что так будет все жестко, я не ожидала. Угрожали моей маме, сестре. Издевались вообще над всеми моими близкими. Если у меня к тому моменту была сформирована хоть какая-то броня, то у них случались дикие срывы. У нас были конфронтации на эту тему», — говорила она.

Но актриса не жалеет о пережитом, ведь позже ее ждала слава и предложения от коллег.

«Его нарекли уже одним из самых заметных фильмов XXI века, значит все не зря. Ну и после этого на меня посыпались предложения. Респект от продюсеров, режиссеров, что я одна из самых смелых актрис» — улыбалась актриса в программе «Кино в деталях» СТС.

Ранее мы рассказывали про 5 фильмов, сценаристы которых всех запуталию

Актеры,Кристина Асмус,Иван Янковский,
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