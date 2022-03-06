Почему царевич Андрей из сказки Роу остался без ролей

Его имя и фамилию вряд ли сразу вспомнят зрители, но лицо знают все, кто хотя бы раз смотрел сказки Александра Роу. Красавец Лель, Андрей рыбацкий сын, Иванушка из фильмов “Весенняя сказка”. “Варвара-краса, длинная коса”, “Огонь вода и медные трубы” — это Алексей Катышев. Белокурый актер с ясными голубыми глазами стремительно завоевал сердца зрителей, но так же быстро довольно скоро исчез с экранов навсегда. В чем была причина такого исхода, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Варвара-краса, длинная коса" Кадр из фильма "Варвара-краса, длинная коса"

Алексей попал в кино случайно: работал на Ялтинской киностудии звукооператором и однажды его увидел Александр Роу. Режиссер восхитился внешними данными молодого человека, отметив, что он просто создан для сказок, и предложил сниматься у него.

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Правда, во время проб Катышев не произвел особенного впечатления на членов комиссии, ведь подготовки и выдающегося актерского таланта у него не было, но Роу поставил условие: либо он снимает этого юношу в своей новой сказке, либо отказывается от съемок. Режиссеру уступили. Так Алексей Катышев стал актером и прекрасно справился и с ролью Ивана в киносказке “Огонь, вода и медные трубы”, и сумел весьма неплохо воплотить на экране образ царевича Андрея в фильме “Варвара-краса, длинная коса”.

Но быстрый и успешный взлет актерской карьеры оборвался, увы, так же стремительно. Свою последнюю роль Алексей Катышев сыграл в 1973 году в фильме “Про Витю, Машу и морскую пехоту”, а после этого пропал с экранов и долгое время о нем никто ничего не знал. Что же произошло?

Катышев жил в Ялте и хотя Александр Роу не раз настойчиво предлагал своему подопечному перебраться в Москву, все время находились причины отказаться от переезда. Алексей женился, в семье появились дети, переезд в столицу постоянно откладывался. Когда же Катышев, наконец, принял решение отправиться в Москву, Александр Роу скоропостижно скончался. А кроме него, как оказалось, в столице актер никому не был нужен. Карьера в кино Катышева на этом закончилась, он вернулся в Ялту.

Оказавшись без работы и фактически без средств к существованию Алексей устроился работать водителем, но во время перестройки вновь стал безработным, увлекся алкоголем. Эта пагубная привычка сыграла злую роль в его судьбе: Катышев оказался за решеткой. Во время одной из попоек он уснул, а его сотоварищи по бутылке надругались над девушкой. Осудить Алексея должны были на 10 лет, но в итоге он провел в тюрьме месяц, которого, правда, ему хватило на всю жизнь. Благополучно все закончилось лишь потому, что девушка забрала свое заявление: один из насильников обещал жениться на ней. Всех участников неприятной истории выпустили на свободу, а свадьба действительно состоялась. Вина Катышева, кстати, доказана не была. Да и из знакомых никто не верил, что добродушный и безобидный Алексей мог совершить такой поступок.

Освободившись, Алексей вернулся домой. Но семья вскоре распалась и он остался без работы и практически без дома. В тот момент Катышева спасла встреча с давней знакомой, которая в итоге стала его второй женой. Алексей бросил пить, устроился на работу. Но, увы, проблемы с алкоголем вскоре вернулись.