Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
8 часов назад

Названа предварительная причина смерти звезды «Тайн следствия»

Мира Маркина

2 марта стало известно о смерти актера кино и театра Сергея Дьячкова. По предварительной информации, 50-летний артист умер из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

Названа причина смерти звезды «Тайн следствия»
Фото: Кадр из сериала "Морские дьяволы. Смерч -2"Кадр из сериала "Морские дьяволы. Смерч -2"

О месте и дате прощания с Сергеем Дьячковым пока информации нет.

Актер известен ролями в известных российских сериалах – «Улица разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия». Также Дьячков озвучил персонажа Тимона в мультфильмах «Король лев» и «Тимон и Пумба», капитана Джека Воробья в приключенческой франшизе «Пираты Карибского моря», героя Адама Сэндлера в комедии «Управление гневом». В течение двух лет, предшествовавших смерти, Дьячков играл в Театре Европы и служил в Русской антрепризе имени Андрея Миронова.

Актеры,Тимон и Пумба,Управление гневом,Король Лев,Сергей Дьячков,Адам Сэндлер,Андрей Миронов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители