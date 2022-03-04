Названа причина смерти звезды «Тайн следствия»

2 марта стало известно о смерти актера кино и театра Сергея Дьячкова . По предварительной информации, 50-летний артист умер из-за осложнений после перенесенного коронавируса.

О месте и дате прощания с Сергеем Дьячковым пока информации нет.

Актер известен ролями в известных российских сериалах – «Улица разбитых фонарей», «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия». Также Дьячков озвучил персонажа Тимона в мультфильмах «Король лев» и «Тимон и Пумба», капитана Джека Воробья в приключенческой франшизе «Пираты Карибского моря», героя Адама Сэндлера в комедии «Управление гневом». В течение двух лет, предшествовавших смерти, Дьячков играл в Театре Европы и служил в Русской антрепризе имени Андрея Миронова.