Иван Краско покинул реабилитационный центр

Стало известно, что народный артист Иван Краско выписан из медицинского центра, где он проходил реабилитацию после инсульта. Эту новость сообщил «Пятый канал».
Сейчас актер находится дома в кругу близких. Вячеслав Смородинов, директор артиста, рассказал, что Краско «оказывали должное внимание, уход и процедуры, капельницы ставили», поэтому сейчас он чувствует себя лучше и даже планирует вернуться на сцену.
«Тяжеловато ему, конечно, даются роли в театре, которые он в последнее время играл. Пока под вопросом у него роль в музыкальном спектакле «Я вернулся в мой город». У него там небольшая роль в конце. Сейчас он дома немножко восстановится, и посмотрим, как дальше с театром у него дела будут», — поделился Смородинов.
16 феврался актер был госпитализирован для лечения перенесенного в 2021 году инсульта. Ранее "Рамблер" рассказывал о том, какая головная боль предвещает возникновение острого нарушения кровоснабжения головного мозга.