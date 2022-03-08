Как сейчас выглядит звезда «Назад в будущее 2» Элизабет Шу

Актриса Элизабет Шу сыграла во второй и третьей частях фильма "Назад в будущее". Ее пригласили на роль Дженнифер Паркер, подруги Марти Макфлая. С тех пор прошло 32 года. Как сейчас выглядит актриса и чем занимается - в материале "Рамблера".
В этом году Элизабет Шу исполнится 59 лет. Одной из самых успешных актерских работ считается ее роль в фильме "Покидая Лас-Вегас" 1995 года. За нее Шу получила несколько премий и номинации "Оскар" и "Золотой глобус".
"Для Шу "Покидая Лас-Вегас" является определяющей ролью в карьере, прорывом, который освобождает её от типажей милых, невинных молодых женщин, и открывает для неё доступ у серьезным ролям", - писал американский кинокритик Роджер Эберт.
Актриса замужем за продюсером и режиссером Дэвисом Гуггенхаймом. Супруги воспитывают троих детей: старшему сыну пары в ноябре исполнится 25 лет, а младшей дочери будет летом 16 лет.
Сейчас Элизабет Шу продолжает сниматься в фильмах и сериалах. В 2021 году она приняла участие в проектах "Отныне", "Женщины за 40", "Женщины за 40" и "Кобра Кай".