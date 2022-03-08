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44 минуты назад

Как сейчас выглядит звезда «Назад в будущее 2» Элизабет Шу

Мира Маркина

Актриса Элизабет Шу сыграла во второй и третьей частях фильма "Назад в будущее". Ее пригласили на роль Дженнифер Паркер, подруги Марти Макфлая. С тех пор прошло 32 года. Как сейчас выглядит актриса и чем занимается - в материале "Рамблера".

1/8 Актриса Элизабет Шу сыграла во второй и третьей частях фильма "Назад в будущее".
Фото: legion-media.ru
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2/8 Ее пригласили на роль Дженнифер Паркер, подруги Марти Макфлая.
Фото: legion-media.ru
3/8 С тех пор прошло 32 года.
Фото: legion-media.ru
4/8 В этом году Элизабет Шу исполнится 59 лет.
Фото: legion-media.ru
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5/8 Одной из самых успешных актерских работ считается ее роль в фильме "Покидая Лас-Вегас" 1995 года.
Фото: legion-media.ru
6/8 За нее Шу получила несколько премий и номинации "Оскар" и "Золотой глобус".
Фото: legion-media.ru
7/8 Актриса замужем за продюсером и режиссером Дэвисом Гуггенхаймом. Супруги воспитывают троих детей.
Фото: legion-media.ru
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8/8 Сейчас Элизабет Шу продолжает сниматься в фильмах и сериалах.
Фото: legion-media.ru

В этом году Элизабет Шу исполнится 59 лет. Одной из самых успешных актерских работ считается ее роль в фильме "Покидая Лас-Вегас" 1995 года. За нее Шу получила несколько премий и номинации "Оскар" и "Золотой глобус".

"Для Шу "Покидая Лас-Вегас" является определяющей ролью в карьере, прорывом, который освобождает её от типажей милых, невинных молодых женщин, и открывает для неё доступ у серьезным ролям", - писал американский кинокритик Роджер Эберт.

Актриса замужем за продюсером и режиссером Дэвисом Гуггенхаймом. Супруги воспитывают троих детей: старшему сыну пары в ноябре исполнится 25 лет, а младшей дочери будет летом 16 лет.

Сейчас Элизабет Шу продолжает сниматься в фильмах и сериалах. В 2021 году она приняла участие в проектах "Отныне", "Женщины за 40", "Женщины за 40" и "Кобра Кай".

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