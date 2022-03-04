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4 часа назад

Роберт Паттинсон рассказал об экстремальном похудении ради роли

Мира Маркина

Британский актер Роберт Паттинсон в интервью изданию People рассказал, на что ему пришлось пойти, чтобы сыграть роль Брюса Уэйна в фильме «Бэтмен». В частности, Паттинсону пришлось очень быстро похудеть.

«Бэтмен» рассказал об экстремальном похудении ради роли
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Актер поделился, что в течение трех месяцев ему приходилось регулярно посещать тяжелые тренировки и соблюдать строгую диету.

«Я буквально ничего не ел все это время. В какой-то момент моя талия сузилась до 70 сантиметров!» — рассказал Паттинсон.

В фильме есть сцены, где его персонаж престает топлес. Ради съемок в них Паттинсон прекращал пить воду либо делал это маленькими глотками, чтобы сохранить рельеф на теле.

«Тогда я подумал, что могу вновь носить джинсы-скинни», — пошутил актер.

Ранее мы рассказывали о том, как Роберта Паттинсона чуть не выгнали со съемок фильма «Сумерки».

Актеры,Бэтмен,Сумерки,Роберт Паттинсон,
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