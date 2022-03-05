Известные актрисы, навсегда уехавшие из России

В силу разных обстоятельств любимые многими зрителями отечественные актрисы покинули Россию и теперь живут в других странах. Уехали они внезапно и по-тихому, пропав с экранов.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

И пусть в российских фильмах они больше не снимаются, но остаются в сердцах многих фанатов, которые с удовольствием пересматривают фильмы с их участием.

Марина Шиманская

Клео.Ру

Очаровательная блондинка дебютировала в кино в 1978 году, сыграв в ленте «Когда я стану великаном». Она покорила публику, появившись в таких фильмах, как «Эскадрон гусар летучих», «Берегите женщин», «34-й скорый». За рубеж актриса переехала практически сразу после распада СССР. В 1992 года она эмигрировала в Испанию вместе с мужем Альгисом Арлаускасом. В 2013 году брак пары распался, но возвращаться на родину Шиманская не стала.

Ирина Шмелева

Клео.Ру

Шмелева долгие годы жила и работала в Свердловской области, а после окончания Щукинского училища она обосновалась в театре им. Гоголя. В кино дебютировала в 1980 году. Она сыграла много ролей, появилась в таких фильмах, как «Найти и обезвредить», «Искренне Ваш…», «Кин-дза-дза!», «Бабник». Эмигрировала за рубеж она в 1998 году. Ирина переехала в США. Сейчас бывшая актриса подрабатывает риэлтором.

Валентина Воилкова

Клео.Ру

Актриса играла в театре Советской драме, а также снималась в кино. Она известна советским зрителям благодаря ролям в таких лентах, как «Обыкновенное чудо», «Приключения Электроника», «Покровские ворота». В конце 80-х актриса вышла замуж за Француза, а после распада СССР эмигрировала на родину мужа, пропав на долгие годы. В 2010 году коллега Шмелевой, актер Владимир Зельдин, даже обращался в программу «Жди меня», чтобы разыскать ее.

Янина Лисовская

Клео.Ру