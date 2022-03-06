5 случаев, когда знаменитые актеры провалили кастинг

За спиной у каждого популярного актера есть не только взлеты, но и падения. И обидные отказы кастинг-менеджеров в том числе. Сегодня "Рамблер" расскажет о пяти героях знаменитых фильмов, которые могли быть совсем другими.

Фото: Кадр из фильма "Звездные войны" Кадр из фильма "Звездные войны"

Курт Рассел мог быть Ханом Соло (“Звездные войны: Эпизод 4 – Новая надежда”)

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В знаменитой кинофраншизе Джорджа Лукаса о борьбе джедаев и ситхов персонажа Хана Соло сыграл Харрисон Форд. Однако культовая роль чуть не досталась американцу Курту Расселу. В одном из интервью Курт рассказал, что на самом деле он был одним из финалистов кастинга. Но актер выбрал проект телеканала ABC “Квест”, потому что никак не мог добиться ответа от Лукаса, суждено ли ему участвовать в его картине.

Кстати аудио с прослушивания Курта Рассела для культовой роли до сих пор гуляет по интернету.

Дженнифер Лоуренс в роли Беллы Свон (“Сумерки”)

В интервью с радиоведущим Говардом Стерном Дженнифер поделилась, что участвовала в пробах на роль возлюбленной вампира. Однако кастинг-менеджеры так и не позвонили актрисе, хотя обещали. Когда Стерн спросил Лоуренс, расстроена ли она тем, что упустила эту роль, девушка ответила, что ни капли не сожалеет. Фанаткой сумеречной саги она не была. Да и главные роли, которые прославили актрису на весь мир, были еще впереди – в фильмах “Зимняя кость”, “Голодные игры” и “Люди Икс”.

По словам Лоуренс, единственная роль, из-за которой она была “по-настоящему огорчена”, — это роль Алисы в картине Тима Бертона. Напомним, юную мечтательницу сыграла Миа Васиковска, которая, по мнению самой Дженнифер, идеально подходила конкурентке.

Мэтью МакКонахи мог сыграть Джека Доусона (“Титаник”)

Хотя теперь сложно представить кого-либо еще вместо Леонардо ДиКаприо в роли Джека Доусона, актер Мэтью МакКонахи думал, что у него есть все шансы стать звездой фильма “Титаник”. Во время интервью 2019 года с Энди Коэном МакКонахи рассказал, что он участвовал в кастинге вместе с Кейт Уинслет. Актер покинул студию в полной уверенности, что сразил всех своим талантом. Однако он ошибся. Тем не менее, на дружеские отношения МакКонахи и ДиКаприо это не повлияло, актеры с удовольствием встретились на съемочной площадке фильма “Волк с Уолл-Стрит”.

Робин Уильямс в роли Римуса Люпина (“Гарри Поттер и Узник Азкабана”)

Как поклонников Гарри Поттера, так и фанатов Робина Уильямса новость об этом потрясла. Режиссер Крис Коламбус открыл эту тайну 20 лет спустя после съемок первого фильма франшизы о мальчике-волшебнике. Робин Уильямс очень хотел сыграть Римуса Люпина. Однако он даже не рассматривался на эту роль, потому что одним из главных правил франшизы было не нанимать американских актеров, чтобы сохранить определенную степень достоверности. Римуса Люпина в итоге сыграл Дэвид Тьюлис.

Мерил Стрип могла сыграть Эллен Рипли (”Чужой”)

Кто может представить себе отказ в роли культовой актрисе Мэрил Стрип? Да, такое было. Продюсер фильма “Чужой” Гордон Кэролл рассказал, что изначально режиссеру Ридли Скотту предложили двух малоизвестных зрителям актрис на роль Эллен. Одной из них была Сигурни Уивер, а второй как раз Мэрил Стрип. Но во время подготовки к съемкам в жизни Мэрил случилась трагедия: от рака умер ее возлюбленный Джон Казале. Продюсеры решили отказаться от планов по приглашению Стрип.