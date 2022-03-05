Как постарели «Дрянные девчонки»

Премьера культовой комедии «Дрянные девчонки», на которой выросло целое поколение, состоялась 18 лет назад. «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядят и чем занимаются звезды картины.

Фото: Кадр из фильма "Дрянные девчонки" Кадр из фильма "Дрянные девчонки"

Линдси Лохан (Кэйди Хирон)

Карьера звезды пошла под откос после того, как она стала злоупотреблять запрещенными веществами. Дальше были неадекватные выходки, вождение в нетрезвом виде и лечение в реабилитационных клиниках. Сейчас актрисе удалось выбраться из ямы: она занимается музыкой, записывает альбомы и даже, говорят, планирует полноценно вернуться в большое кино. Она уже даже получила главную роль в рождественской романтической комедии, продюсером которой выступила компания Netflix.

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Рейчел МакАдамс (Реджина Джордж)

Помимо «Дрянных девчонок» за плечами актрисы такие громкие проекты, как «Дневник памяти», «Бойфренд из будущего», «Полночь в Париже», «Шерлок Холмс», «Левша» и другие. Рейчел и сейчас пользуется дикой популярностью в большом кино: на 2022 год у нее запланировано два проекта. В личной жизни у актрисы тоже все сложилось: МакАдамс уже несколько лет встречается со сценаристом Джейми Линденом. Три года назад у пары родился сын.

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Аманда Сейфрид (Карен Смит)

После «Дрянных девчонок» актрисе не только удалось остаться на плаву, но и сделать громкую карьеру. Она засветилась в таких фильмах, как «Дорогой Джон», «Отверженные», «Последнее слово», «Время» и других. В перерывах между многочисленными съемками Сейфрид успела выйти замуж за актера Томаса Садоски и родить ему двух детей: Нину Рейн и Томаса.

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Лейси Чеберт (Гретчен Виннерс)

После выхода культовой комедии громкая слава к девушке так и не пришла, но какое-то время ей удавалось оставаться в обойме: ее можно увидеть в фильмах «Черное Рождество» и «Дежурный папа», а также она озвучивала мультфильмы «Дикая семейка Торнберри» и «Гриффины». Чеберт вместе с мужем Дэвидом Недаром воспитывает дочь.