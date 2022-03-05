Как постарели «Дрянные девчонки»

Премьера культовой комедии «Дрянные девчонки», на которой выросло целое поколение, состоялась 18 лет назад. «Рамблер» решил узнать, как сейчас выглядят и чем занимаются звезды картины.
Карьера звезды пошла под откос после того, как она стала злоупотреблять запрещенными веществами. Дальше были неадекватные выходки, вождение в нетрезвом виде и лечение в реабилитационных клиниках. Сейчас актрисе удалось выбраться из ямы: она занимается музыкой, записывает альбомы и даже, говорят, планирует полноценно вернуться в большое кино. Она уже даже получила главную роль в рождественской романтической комедии, продюсером которой выступила компания Netflix.
Помимо «Дрянных девчонок» за плечами актрисы такие громкие проекты, как «Дневник памяти», «Бойфренд из будущего», «Полночь в Париже», «Шерлок Холмс», «Левша» и другие. Рейчел и сейчас пользуется дикой популярностью в большом кино: на 2022 год у нее запланировано два проекта. В личной жизни у актрисы тоже все сложилось: МакАдамс уже несколько лет встречается со сценаристом Джейми Линденом. Три года назад у пары родился сын.
После «Дрянных девчонок» актрисе не только удалось остаться на плаву, но и сделать громкую карьеру. Она засветилась в таких фильмах, как «Дорогой Джон», «Отверженные», «Последнее слово», «Время» и других. В перерывах между многочисленными съемками Сейфрид успела выйти замуж за актера Томаса Садоски и родить ему двух детей: Нину Рейн и Томаса.
После выхода культовой комедии громкая слава к девушке так и не пришла, но какое-то время ей удавалось оставаться в обойме: ее можно увидеть в фильмах «Черное Рождество» и «Дежурный папа», а также она озвучивала мультфильмы «Дикая семейка Торнберри» и «Гриффины». Чеберт вместе с мужем Дэвидом Недаром воспитывает дочь.