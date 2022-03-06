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5 часов назад

Актер "Эйфории" рассказал о постельных сценах

Мария Каткова

Звезда сериала "Эйфория" Джейкоб Элорди ответил на вопрос о том, как снимались постельные сцены в шоу. Об этом он рассказал в интервью на The Ellen Show.

Актер "Эйфории" рассказал о постельных сценах
Фото: @jacobelordi@jacobelordi

Ведущая поинтересовалась, каково ему было сниматься в таком амплуа, так как он часто присутствовал в кадре без одежды.

"Я играю мужественного спортсмена-мачо. А эти парни, как правило, ходят голыми довольно часто. Так что все в порядке"

Элорди также отметил, что съемки постельных сцен были комфортными благодаря девушке, которая координировала процесс. Она постоянно спрашивала, как актеры себя чувствуют и удобно ли им.

"Команда была одной и той же с первого по второй сезон, так что это похоже на… это все равно что раздеваться перед своей семьей, понимаешь?"

Ранее сообщалось, что другая актриса также высказалась о подобных сценах в сериале.

Актеры,Эйфория,
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