Как сейчас выглядят герои сериала «Кто в доме хозяин»

Ситком производства компании «Амедиа» «Кто в доме хозяин» вышел в 2006 году. Идею продюсеры позаимствовали на Западе: российский сериал — адаптация американского ситкома «Кто здесь босс?». В центре сюжета — провинциал Никита Воронин, который переезжает в Москву вместе с дочерью Вероникой. Бывший футболист устраивается домохозяйкой (точнее, домохозяином) в дом бизнес-леди Дарьи Пироговой. Во всех начинаниях его поддерживает мама Дарьи, эксцентричная Антонина Петровна, и сын Даши, Женя. Отношения начальницы и работника по дому перерастают из рабочих в дружеские, а затем романтические. «Рамблер» показывает, как изменились исполнители главных ролей за эти годы

Андрей Носков (Никита Воронин)

Возраст на момент съемок: 32 года

Возраст сейчас: 49 лет

В 1989 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 2004 году вместе с братом Ильей Носковым образовал актерское театральное товарищество «Носковы и Компания».

Анна Невская (Дарья Пирогова)

Возраст на момент съемок: 28 лет

Возраст сейчас: 45 лет

В 1999 году окончила факультет музыкального театра РАТИ. Снималась в сериалах «257 причин, чтобы жить», «Гости из прошлого», фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».

Ярослав Гарнаев (Женя Пирогов)

Возраст на момент съемок: 11 лет

Возраст сейчас: 28 лет

Окончил актерский факультет ГИТИСа в 2014 году. Занимается дубляжом фильмов и мультсериалов.

Дарья Бондаренко (Вероника Воронина)

Возраст на момент съемок: 12 лет

Возраст сейчас: 29 лет

В 2014 году окончила ГИТИС, принята в труппу Театра на Малой Бронной. Снималась в сериале «Папины дочки».

Людмила Артемьева (Антонина Петровна Лопухина)

Возраст на момент съемок: 42 года

Возраст сейчас: 59 лет

В 1986 году окончила Театральное училище имени Б. Щукина. После съемок в сериале снялась в другом известном ситкоме — «Сваты».

Татьяна Кравченко (тетя Роза)

Возраст на момент съемок: 51 год

Возраст сейчас: 68 лет