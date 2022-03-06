Как сейчас выглядят герои сериала «Кто в доме хозяин»

Ситком производства компании «Амедиа» «Кто в доме хозяин» вышел в 2006 году. Идею продюсеры позаимствовали на Западе: российский сериал — адаптация американского ситкома «Кто здесь босс?». В центре сюжета — провинциал Никита Воронин, который переезжает в Москву вместе с дочерью Вероникой. Бывший футболист устраивается домохозяйкой (точнее, домохозяином) в дом бизнес-леди Дарьи Пироговой. Во всех начинаниях его поддерживает мама Дарьи, эксцентричная Антонина Петровна, и сын Даши, Женя. Отношения начальницы и работника по дому перерастают из рабочих в дружеские, а затем романтические. «Рамблер» показывает, как изменились исполнители главных ролей за эти годы
Возраст на момент съемок: 32 года
Возраст сейчас: 49 лет
В 1989 году поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 2004 году вместе с братом Ильей Носковым образовал актерское театральное товарищество «Носковы и Компания».
Возраст на момент съемок: 28 лет
Возраст сейчас: 45 лет
В 1999 году окончила факультет музыкального театра РАТИ. Снималась в сериалах «257 причин, чтобы жить», «Гости из прошлого», фильме «Майор Гром: Чумной Доктор».
Возраст на момент съемок: 11 лет
Возраст сейчас: 28 лет
Окончил актерский факультет ГИТИСа в 2014 году. Занимается дубляжом фильмов и мультсериалов.
Возраст на момент съемок: 12 лет
Возраст сейчас: 29 лет
В 2014 году окончила ГИТИС, принята в труппу Театра на Малой Бронной. Снималась в сериале «Папины дочки».
Возраст на момент съемок: 42 года
Возраст сейчас: 59 лет
В 1986 году окончила Театральное училище имени Б. Щукина. После съемок в сериале снялась в другом известном ситкоме — «Сваты».
Возраст на момент съемок: 51 год
Возраст сейчас: 68 лет
В 1976 году закончила Школу-студию (ВУЗ) им. Вл.И.Немировича-Данченко при МХАТе им. А.П.Чехова. Снималась в популярном сериале «Сваты».