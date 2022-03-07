Видео: как Феникс готовился к роли Джокера

За главную роль в фильме «Джокер» Хоакин Феникс получил $4,5 миллионов. Для того, чтобы получить такой внушительный гонорар, ему пришлось долго готовиться к роли. О том, как это было, рассказал @retrospektiva_kino в своем TikTok-аккаунте.