Видео: как Феникс готовился к роли Джокера

За главную роль в фильме «Джокер» Хоакин Феникс получил $4,5 миллионов. Для того, чтобы получить такой внушительный гонорар, ему пришлось долго готовиться к роли. О том, как это было, рассказал @retrospektiva_kino в своем TikTok-аккаунте.
Герой Феникса знаменит своими яркими, отчасти нервозными и пугающими вспышками смеха. Чтобы смех получился именно таким, актер на протяжении долгого времени смотрел ролики с людьми, страдающими от непроизвольного смеха.
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