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2 часа назад

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного снялся в кино

Мария Иглина

На своей странице в Instagram Агата Муцениеце рассказала о том, что снялась в новом сериале "Ты ж мать" вместе со страшим сыном Тимофеем.

Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного снялся в кино
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, по сценарию актриса играет саму себя. Она помогает освоиться мальчику в суровом мире настоящего мужского спорта — хоккея.

Эта роль стала первой для Тимофея. У Агаты Муцениеце и Павла Прилучного также есть общая дочь Мия.

«Какая прекрасная новость, Тимофей наверняка справился», «Какими могут быть дети у таких родителей? Конечно же талантливыми»,

— написали подписчики в комментариях.

Ранее Прилучный рассказал, сколько потеряют западные киностудии без России.

Актеры,Агата Муцениеце,
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