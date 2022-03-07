Сын Агаты Муцениеце и Павла Прилучного снялся в кино

На своей странице в Instagram Агата Муцениеце рассказала о том, что снялась в новом сериале "Ты ж мать" вместе со страшим сыном Тимофеем.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, по сценарию актриса играет саму себя. Она помогает освоиться мальчику в суровом мире настоящего мужского спорта — хоккея.

Эта роль стала первой для Тимофея. У Агаты Муцениеце и Павла Прилучного также есть общая дочь Мия.

«Какая прекрасная новость, Тимофей наверняка справился», «Какими могут быть дети у таких родителей? Конечно же талантливыми»,