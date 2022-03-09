Умерла звезда фильма "Хождение по мукам"

Умерла заслуженная артистка России Нина Веселовская. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов.

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Актрисе фильма «Хождение по мукам» 89 лет. Она скончалась за день до своего дня рождения. Причина смерти Веселовской неизвестна.

«Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — написали на сайте Союза кинематографистов.