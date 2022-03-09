Умерла звезда фильма "Хождение по мукам"

Умерла заслуженная артистка России Нина Веселовская. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов.
Актрисе фильма «Хождение по мукам» 89 лет. Она скончалась за день до своего дня рождения. Причина смерти Веселовской неизвестна.
«Нина Валентиновна навсегда останется в нашей памяти интеллигентной, талантливой актрисой, воплощением женской красоты и сердечности. Союз кинематографистов России и Гильдия актеров кино выражают соболезнования родным и близким», — написали на сайте Союза кинематографистов.
Нина Веселовская снялась в фильмах «Хождение по мукам», «Друзья и годы», «Татьянин день», «Ищите и найдете», «Угрюм-река», «Шестое июля» и «На исходе лета».
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