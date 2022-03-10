Почему не сложилась карьера звезды советских сказок

Визитной карточкой Сергея Николаева в кино стала киносказка Александра Роу "Варвара-краса, длинная коса", в которой непрофессиональный актер сыграл роль "упитанного, но невоспитанного" царевича Андрея. Всего в фильмографии Николаева более 50 работ в кино, но профессионального образования он так и не получил, главных ролей в его карьере не было, а работал официально по другой специальности. Почему так произошло и как сложилась жизнь Сергея Николаева, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Варвара-краса, длинная коса" Кадр из фильма "Варвара-краса, длинная коса"

Сергей увлекся театром в детстве, в школе начал посещать драмкружок, а впервые на съемочной площадке оказался в возрасте 15 лет, как водится, совершенно случайно: в школе, где он учился, отбирали детей для съемок в массовке нового фильма. Среди счастливчиков оказался и Николаев.

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Съемки оставили неизгладимое впечатление на подростка, Сергею очень хотелось продолжить сниматься в кино. Но стать ребенком-актером у него не получилось. Однако от своей мечты Николаев не отказался: в 22 года он устроился разнорабочим на Киностудию им. Горького, в надежде, что его заметит кто-то из режиссеров и пригласит сниматься в кино.

Почти так все и вышло. Правда, заметили Сергея в пионерском лагере от киностудии, куда молодой человек пошел работать вожатым. К пионерам приехал Александр Роу для показа своей сказки “Огонь, вода и медные трубы”, режиссер отметил весьма колоритного внешне Николаева и через несколько месяцев, приступая к подготовке новой сказки “Варвара-краса, длинная коса”, вспомнил о нем.

Кадр из фильма "Варвара-краса, длинная коса"

Упитанный Сергей идеально подходил на роль избалованного царевича Андрея, ее и предложил Роу сыграть непрофессиональному актеру. На пробах Николаев показал себя замечательно и получил свою дебютную роль. Правда, Сергей очень переживал, полагая, что ему может не хватить актерских способностей, чтобы правильно сыграть своего персонажа. Но в итоге справился с ролью Николаев отлично: после выхода фильма на экраны критики очень хвалили непрофессионального актера, отмечая его комедийный талант и предсказывая Сергею блестящие перспективы в карьере. Увы, их предсказания не стали реальностью, больших высот в актерской профессии, которые ему прочили, Николаев так и не достиг.

Он снялся еще в нескольких сказках (“Самый сильный”, “После дождичка в четверг”, “На златом крыльце сидели” и др.), его приглашали на второстепенные роли в другие фильмы, но получить профессиональное образование и поступить на актерский факультет Николаев так и не решился. Опасался переменчивой судьбы актеров: сначала ты на пике популярности, а через несколько мгновений можешь полететь в пропасть. Сергей окончил экономический факультет ВГИКа и через пару лет возглавил актерский отдел Киностудии им. Горького, проработав на этом месте около 20 лет. Параллельно он продолжал иногда сниматься в эпизодических ролях в кино, в “Ералаше”. Даже в кризисные для кинематографа 1990-е годы Николаев не оставался без ролей, да, не главных, но работа у него была. Всего же в фильмографии актера 58 ролей, последнюю из которых он сыграл в 2015 году в биографической драме Юрия Кары “Главный” о развитии космонавтики в России.

Кадр из фильма "Не стреляйте в пассажира!"

Что касается личной жизни, увы, у Николаева она не сложилась. Всю свою жизнь он прожил с мамой, которую не мог оставить после того, как она потеряла двух старших сыновей. Конечно, с женщинами Сергей встречался, но ни одна из них так и не стала той самой, единственной. А позже, по словам знакомых Николаева, он просто перестал верить в необходимость семьи. После смерти матери Сергей остался один, были у него племянники, но они не были слишком близки.