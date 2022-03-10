Мы часто думаем о том, что актеры и другие звезды шоу-бизнеса живут без проблем, а единственными их сложными решениями является то, что они не могут выбрать наряд на красную дорожку. На самом деле, это не так. Они такие же люди: ходят по магазинам, налаживают отношения в семье и переживают из-за доходов. Хронические неизлечимые заболевания не обходят никого, в том числе и мировых звезд.