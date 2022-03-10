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3 часа назад

Видео: актеры, которые живут с неизлечимыми заболеваниями

Мария Каткова

Мы часто думаем о том, что актеры и другие звезды шоу-бизнеса живут без проблем, а единственными их сложными решениями является то, что они не могут выбрать наряд на красную дорожку. На самом деле, это не так. Они такие же люди: ходят по магазинам, налаживают отношения в семье и переживают из-за доходов. Хронические неизлечимые заболевания не обходят никого, в том числе и мировых звезд.

Например Тому Хэнкс в 2013 году поставили диагноз "диабет второго типа". Это заболевание неизлечимо. Сам актер говорит, что всему виной его неправильный образ жизни, который он вел на протяжении многих лет. О нем и других актерах с неизлечимыми болезнями, смотрите в видео.

Ранее сообщалось, что Иван Краско покинул реабилитационный центр.

Актеры,Видео,Иван Краско,
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