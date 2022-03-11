Умер актер из "Улицы Сезам" Эмилио Делгадо

"Мы расстроены новостями об уходе Эмилио. Он был большим талантом, который привнес столько радости и улыбок его фанатам. Множество людей будут скучать по нему, и его наследие будет жить. Наши мысли направлены к его близким, включая жену Кэрол", ― говорится в заявлении главы A3 Artists Agency Роберта Аттерманна.