Умер актер из "Улицы Сезам" Эмилио Делгадо

Актер Эмилио Делгадо, сыгравший Луиса в "Улице Сезам", скончался на 82 году жизни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на его вдову Кэрол.
Мужчина скончался в четверг, 10 марта. Как сообщила его вдова, причиной смерти стал рак крови.
"Мы расстроены новостями об уходе Эмилио. Он был большим талантом, который привнес столько радости и улыбок его фанатам. Множество людей будут скучать по нему, и его наследие будет жить. Наши мысли направлены к его близким, включая жену Кэрол", ― говорится в заявлении главы A3 Artists Agency Роберта Аттерманна.
Эмилио Делгадо играл в "Улице Сезам" с 1971 по 2015 годы. Его герой Луис стал самым долгоживущим персонажем на американском телевидении.