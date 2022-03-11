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5 часов назад

Исполнилось бы 33: трагическая судьба русского эмигранта, покорившего Голливуд

Диана Товсепова

11 марта свой день рождения отмечал бы Антон Ельчин — актер, которого любил весь Голливуд. Ему исполнилось бы всего 33 года.

1/8 11 марта свой день рождения бы отмечал Антон Ельчин — актер, которого любил весь Голливуд. Ему исполнилось бы всего 33 года.
Фото: globallookpress.com
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2/8 Эмиграция не помешала Ельчиным неплохо обосноваться в солнечной Калифорнии, а сам Антон с юных лет не был равнодушен к Голливуду. В Лос-Анджелесе, где все было пропитано духом кинематографа, сложно было не заинтересоваться им.
Фото: globallookpress.com
3/8 Постоянные кастинги не прошли даром — еще будучи ребенком, он снялся в таких фильмах как «Сердца в Атлантиде» с Энтони Хопкинсом, «И пришел паук» с Морганом Фриманом, «15 минут славы» с Робертом де Ниро, «Тайны прошлого» с Робином Уильямсом, «Проделки в колледже» с Робертом Дауни-младшим и других.
Фото: globallookpress.com
4/8 Антон даже пробовался на роль Гарри Поттера и, кажется, получил бы ее, если бы основным требованием к этой "вакансии" были не английские корни актеров.
Фото: legion-media.ru
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5/8 Уже к 16-ти у обаятельного русского мальчика было за плечами порядка 20-ти художественных картин и сериалов. Антон уже тогда стал номинантом на премию издания «Hollywood Life» как самый талантливый молодой актер.
Фото: globallookpress.com
6/8 Карьера талантливого актера шла в гору - он успешно снимался в популярных картинах, среди которых «Мыслить как преступник», «Ты и я», «Жестокие люди», «С 5 до 7 время любовников», «Смурфики», «Звездный путь», «Терминатор: Да придет спаситель», «Альфа Дог» и другие.
Фото: legion-media.ru
7/8 Однако карьера Антона прервалась трагически неожиданно — парень погиб по нелепой случайности в возрасте 27 лет.
Фото: legion-media.ru
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8/8 19 июня 2016 года тело Антона нашли прямо во дворе его дома в Лос-Анджелесе. В этот день актер направлялся на студию, но, по неизвестной причине, вдруг вернулся домой. Тело голливудского актера нашли приятели, зажатым между бампером своего автомобиля Jeep Grand Cherokee и ящиком для почты с кирпичной стенкой. Расследование выявило, что Антон припарковал машину и вышел из нее, не поставив на ручной тормоз. Когда Антон был уже почти у дома, джип, стоявший на возвышенности, тронулся с места. Ельчин не заметил опасность и был припечатан к воротам тонной металла. Парень скончался от удушья.
Фото: globallookpress.com

Антон родился в Санкт-Петербурге в 1989 году в интеллигентной талантливой семье. Его родители были прославленными фигуристами, но решили навсегда покинуть страну, когда мальчику не было еще и года. Семья переехала в Лос-Анджелес — его отец стал тренером по фигурному катанию, а мать ставила шоу на льду.

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Эмиграция не помешала Ельчиным неплохо обосноваться в солнечной Калифорнии, а сам Антон с юных лет не был равнодушен к Голливуду. В Лос-Анджелесе, где все было пропитано духом кинематографа, сложно было не заинтересоваться им. Постоянные кастинги не прошли даром — еще будучи ребенком, он снялся в таких фильмах как «Сердца в Атлантиде» с Энтони Хопкинсом, «И пришел паук» с Морганом Фриманом, «15 минут славы» с Робертом де Ниро, «Тайны прошлого» с Робином Уильямсом, «Проделки в колледже» с Робертом Дауни-младшим и других. Представьте, с какими звездами довелось работать совсем юному мальчику родом из северной столицы России!

Антон даже пробовался на роль Гарри Поттера и, кажется, получил бы ее, если бы основным требованием к этой "вакансии" были не английские корни актеров.

Уже к 16-ти у обаятельного русского мальчика было за плечами порядка 20-ти художественных картин и сериалов. Антон уже тогда стал номинантом на премию издания «Hollywood Life» как самый талантливый молодой актер.

Карьера талантливого актера шла в гору — он успешно снимался в популярных картинах, среди которых «Мыслить как преступник», «Ты и я», «Жестокие люди», «С 5 до 7 время любовников», «Звездный путь», «Терминатор: Да придет спаситель», «Альфа Дог» и другие.

Интересно, что покинувший Россию еще в младенчестве, Антон в совершенстве владел родным языком и читал классиков в оригинале.

Однако карьера Антона прервалась трагически неожиданно — парень погиб по нелепой случайности в возрасте 27 лет.

19 июня 2016 года тело Антона нашли прямо во дворе его дома в Лос-Анджелесе. В этот день актер направлялся на студию, но, по неизвестной причине, вдруг вернулся домой.

Тело голливудского актера нашли приятели, зажатым между бампером своего автомобиля Jeep Grand Cherokee и ящиком для почты с кирпичной стенкой.

Расследование выявило, что Антон припарковал машину и вышел из нее, не поставив на ручной тормоз. Когда Антон был уже почти у дома, джип, стоявший на возвышенности, тронулся с места. Ельчин не заметил опасность и был припечатан к воротам тонной металла. Парень скончался от удушья.

27-летнюю звезду похоронили на кладбище «Hollywood Forever», где покоятся знаменитые голливудские актеры, сценаристы, режиссеры и другие выдающиеся лица киноиндустрии.

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