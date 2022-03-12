Американская актриса, которая умерла из-за диеты

Не секрет, что в шоу-бизнесе вообще и в Голливуде в частности продюсеры очень долго предъявляли жесткие требования к внешности. Например, мать Лайзы Миннелли кинозвезда Джуди Гарленд рассказывала, что продюсеры студии «Metro-Goldwyn-Mayer» вынуждали ее соблюдать строгую диету, чтобы дольше выдавать актрису на экране за девочку-подростка. Так что она могла есть только миску супа и тарелку салата в день. Кроме того, ее заставляли принимать амфетамины, чтобы она могла выдерживать бешеный ритм съемок, и барбитураты — от хронической бессонницы. Также Джуди уже в тринадцать лет носила эластичные диски для исправления формы носа и каппы на зубах.

Фото: Кадр из фильма «Великий Гэтсби» Кадр из фильма «Великий Гэтсби»

Такие суровые условия были повседневной реальностью для актеров и немого кино, и золотого века Голливуда. Часто они становились причиной смерти артистов. Подробности — в статье «Рамблера».

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Эллин Кинг родилась 1 февраля 1899 года в Северной Каролине. Ее мать Фиби была местной уроженкой, а отец Аллен был родом из Луизианы. Он работал врачом и погиб в 1909 году — его застрелил сын умершего коллеги. В свое оправдание на суде он заявил, что доктор Кинг обесчестил его сестру. Фиби Кинг была вынуждена в одиночку заботиться о двух дочерях. Неудивительно, что юная Эллин рано начала работать и уже в 15 лет наравне с взрослыми артистами пела в водевилях.

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В следующем году очаровательная певица и танцовщица попала в знаменитое шоу «Безумства Зигфелда». Эллин смогла заменить звезду представления Джастин Джонсон. Капризная примадонна поссорилась с Флоренцом Зигфелдом из-за того, что тот запретил ее кавалеру приходить к ней в гримерку.

Эллин упорно работала пять сезонов, но решила не ограничиваться только шоу Зигфелда. Она упорно штурмовала Бродвей, выступая в основном в комических ролях. Среди успешных постановок — «Ночь женщин», «Лунный свет», «Девушка из Флориды», «Солнечные дожди».

Эллин Кинг пробовала себя и в Голливуде. Известно, как минимум, об одном фильме с ее участием — это «Боевой клинок». Девушка понимала жестокие законы шоу-бизнеса. Хотя ей не было еще тридцати, юные 16-летние конкурентки буквально наступали ей на пятки, а значит, нужно было соответствовать идеалу эпохи. В то время в моде была мальчишеская фигура — узкие бедра, маленькая грудь, отсутствующая талия. Женственным красоткам приходилось сидеть на изнурительных диетах, чтобы скорректировать данные природой формы.

Но Эллин была еще и связана рабочим контрактом, в котором были точно прописаны все ее параметры, включая размер лодыжек. Если актриса набирала более 16 фунтов (примерно 7 кг) или сбрасывала более 10 фунтов (примерно 4,5 кг) от зафиксированного веса — 115 фунтов (примерно 52 кг), то контракт аннулировался. А Эллин отчаянно нуждалась в работе и боялась оказаться на обочине шоу-бизнеса. К тому же расстроилась ее помолвка с богатым пивоваром Карлом Видеманном из Кентукки.

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Девушка села на жесткую диету, при которой почти ничего не ела и бесконтрольно принимала таблетки для похудения. Такой образ жизни чуть не довел ее до смерти, и в 1927 году Эллин оказалась в санатории, где лечилась почти два года. Контракт был разорван. После курса лечения она перебралась в квартиру своей тети в Нью-Йорке. Она пыталась вернуться на Бродвей, но не преуспела, от чего впала в депрессию и вновь принялась истязать себя диетами. Ведь на кастингах ей в лицо говорили, что она недостаточно стройная для сцены. Актриса также искала работу на радио, но не смогла никого заинтересовать.

29 марта 1930 года отчаявшаяся и до предела истощенная Эллин Кинг выбросилась с пятого этажа. В предсмертной записке актриса написала, что не видит смысла жить без Бродвея. Ее госпитализировали с травмами конечностей и переломом черепа. При этом врачи прогнозировали улучшение, но 31 марта 1930 года Эллин Кинг умерла.