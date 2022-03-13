5 красавчиков, которые спасли мир в кино

Третья мировая война, вторжение инопланетян, эпидемия – с чем еще придется столкнуться героям? Смотрите новую подборку «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Грань будущего» Кадр из фильма «Грань будущего»

«Грань будущего» (2014)

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На Землю нападают войска инопланетян, называемых мимиками. Они бесследно уничтожают крупные города и убивают миллионы людей. Инопланетяне невероятно быстро передвигаются, используют незнакомое землянам оружие и умеют предвидеть будущее. Подполковник Билл Кейдж, ни разу не бывавший на фронте, попадает в эпицентр сражения и буквально через несколько минут погибает, однако ему удается захватить с собой и жизнь инопланетянина. Близкий контакт с умирающим мимиком приводит к тому, что Билл воскресает, но оказывается навсегда заперт в своем последнем дне.

«Война миров Z» (2013)

Бывший сотрудник ООН Джерри Лэйн оказывается в эпицентре эпидемии неизвестного вируса, который за считанные секунды превращает людей в зомби. Пытаясь найти противоядие против неизвестного заболевания, Лэйн путешествует вместе со своей группой почти по всему миру, пораженному эпидемией. Теперь судьба всего человечества висит на волоске, и Джерри – его единственная надежда.

«Довод» (2020)

Актер: Джон Дэвид Вашингтон

Кадр из фильма «Довод»

Действия разворачиваются в ближайшем будущем. Люди настолько погрязли в своих пороках, лжи и корысти, что оказались на пороге начала Третьей мировой войны. После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют технологию будущего, позволяющую времени идти вспять.

«Главный герой» (2021)

Кадр из фильма «Главный герой»

Скромный банковский кассир вполне доволен своей стабильной и отчасти однообразной жизнью. Однако в какой-то момент ему открывается страшная истина: оказывается, что весь окружающий мир – это виртуальная игра, а сам банковский клерк – просто фоновый персонаж в ней. Все бы ничего, но вскоре он узнает, что игру вот-вот отключат, а значит его миру придет конец. Теперь кассиру предстоит сделать все, чтобы спасти свою реальность.

«Тихоокеанский рубеж» (2013)