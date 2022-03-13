5 красавчиков, которые спасли мир в кино

Третья мировая война, вторжение инопланетян, эпидемия – с чем еще придется столкнуться героям? Смотрите новую подборку «Рамблера».
Актер: Том Круз
На Землю нападают войска инопланетян, называемых мимиками. Они бесследно уничтожают крупные города и убивают миллионы людей. Инопланетяне невероятно быстро передвигаются, используют незнакомое землянам оружие и умеют предвидеть будущее. Подполковник Билл Кейдж, ни разу не бывавший на фронте, попадает в эпицентр сражения и буквально через несколько минут погибает, однако ему удается захватить с собой и жизнь инопланетянина. Близкий контакт с умирающим мимиком приводит к тому, что Билл воскресает, но оказывается навсегда заперт в своем последнем дне.
Актер: Брэд Питт
Бывший сотрудник ООН Джерри Лэйн оказывается в эпицентре эпидемии неизвестного вируса, который за считанные секунды превращает людей в зомби. Пытаясь найти противоядие против неизвестного заболевания, Лэйн путешествует вместе со своей группой почти по всему миру, пораженному эпидемией. Теперь судьба всего человечества висит на волоске, и Джерри – его единственная надежда.
Актер: Джон Дэвид Вашингтон
Действия разворачиваются в ближайшем будущем. Люди настолько погрязли в своих пороках, лжи и корысти, что оказались на пороге начала Третьей мировой войны. После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют технологию будущего, позволяющую времени идти вспять.
Актер: Райан Рейнольдс
Скромный банковский кассир вполне доволен своей стабильной и отчасти однообразной жизнью. Однако в какой-то момент ему открывается страшная истина: оказывается, что весь окружающий мир – это виртуальная игра, а сам банковский клерк – просто фоновый персонаж в ней. Все бы ничего, но вскоре он узнает, что игру вот-вот отключат, а значит его миру придет конец. Теперь кассиру предстоит сделать все, чтобы спасти свою реальность.
Актер: Чарли Ханнэм
В морских глубинах открывается пространственный портал в параллельный мир. Через него в мир людей стали проникать монстры, истребляя людей. Человечество оказалось на грани полного исчезновения, и главы государств принимают решение объединиться в борьбе с чудовищными захватчиками. Ученые создают уникальное оружие - гигантских роботов с нейронно-аналитическим управлением. Боевой машиной управляют сразу двое людей, которые должны быть соединены между собой сознанием.