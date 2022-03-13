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4 часа назад

5 красавчиков, которые спасли мир в кино

Катерина Саломе

Третья мировая война, вторжение инопланетян, эпидемия – с чем еще придется столкнуться героям? Смотрите новую подборку «Рамблера».

5 красавчиков, которые спасли мир в кино
Фото: Кадр из фильма «Грань будущего»Кадр из фильма «Грань будущего»

«Грань будущего» (2014)

Видео дня

Актер: Том Круз

На Землю нападают войска инопланетян, называемых мимиками. Они бесследно уничтожают крупные города и убивают миллионы людей. Инопланетяне невероятно быстро передвигаются, используют незнакомое землянам оружие и умеют предвидеть будущее. Подполковник Билл Кейдж, ни разу не бывавший на фронте, попадает в эпицентр сражения и буквально через несколько минут погибает, однако ему удается захватить с собой и жизнь инопланетянина. Близкий контакт с умирающим мимиком приводит к тому, что Билл воскресает, но оказывается навсегда заперт в своем последнем дне.

«Война миров Z» (2013)

Актер: Брэд Питт

Кадр из фильма «Война миров Z»

Бывший сотрудник ООН Джерри Лэйн оказывается в эпицентре эпидемии неизвестного вируса, который за считанные секунды превращает людей в зомби. Пытаясь найти противоядие против неизвестного заболевания, Лэйн путешествует вместе со своей группой почти по всему миру, пораженному эпидемией. Теперь судьба всего человечества висит на волоске, и Джерри – его единственная надежда.

«Довод» (2020)

Актер: Джон Дэвид Вашингтон

Кадр из фильма «Довод»

Действия разворачиваются в ближайшем будущем. Люди настолько погрязли в своих пороках, лжи и корысти, что оказались на пороге начала Третьей мировой войны. После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют технологию будущего, позволяющую времени идти вспять.

«Главный герой» (2021)

Актер: Райан Рейнольдс

Кадр из фильма «Главный герой»

Скромный банковский кассир вполне доволен своей стабильной и отчасти однообразной жизнью. Однако в какой-то момент ему открывается страшная истина: оказывается, что весь окружающий мир – это виртуальная игра, а сам банковский клерк – просто фоновый персонаж в ней. Все бы ничего, но вскоре он узнает, что игру вот-вот отключат, а значит его миру придет конец. Теперь кассиру предстоит сделать все, чтобы спасти свою реальность.

«Тихоокеанский рубеж» (2013)

Актер: Чарли Ханнэм

В морских глубинах открывается пространственный портал в параллельный мир. Через него в мир людей стали проникать монстры, истребляя людей. Человечество оказалось на грани полного исчезновения, и главы государств принимают решение объединиться в борьбе с чудовищными захватчиками. Ученые создают уникальное оружие - гигантских роботов с нейронно-аналитическим управлением. Боевой машиной управляют сразу двое людей, которые должны быть соединены между собой сознанием.

Актеры,Война миров Z,Грань будущего,Тихоокеанский рубеж,Чарли Ханнэм,Райан Рейнольдс,Том Круз,Брэд Питт,ЦРУ,ООН,
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