Актеры, которые могли сыграть Нео в “Матрице”

После выхода первой части ”Матрицы” зрителям невозможно представить кого-то в роли Нео помимо Киану Ривза. Актер полностью вжился в роль хакера по прозвищу Нео, который борется с агентами с создателями Матрицы. Однако не только канадский актер Киану Ривз мог сыграть этого персонажа. Режиссеры рассматривали и других претендентов на роль. Такого Нео, каким мы его знаем сейчас, могло и не быть, так как у всех звезд были свои интерпретации этого персонажа. В материале “Рамблера” — актеры, которые могли сыграть легендарного персонажа Нео в “Матрице”.

Уилл Смит

Как рассказал Уилл Смит в одном из интервью, братья Вачовски предлагали ему сняться в “Матрице” в роли Нео. Тогда актер уже снялся в первой части “Людей в черном” и роль в подобном боевике показалась логичной для режиссеров. Однако Уилл Смит рассказал, что он на тот момент уже был звездой и не мог предугадать успеха “Матрицы”. Он отметил, что к нему пришли два парня, которые сняли всего один фильм, поэтому согласие на съемки могло сильно повлиять на его карьеру, если бы лента провалилась в прокате. Когда к нему подошли братья Вачовски, они рассказали ему о своей задумке, а также описали сцену с прыжком, где камера огибает героя по кругу, она показалась ему эффектной, но актер не стал рисковать.

Смит добавил, что, по его мнению, Ривз идеально справился со своей ролью. Он также отметил, что если бы согласился на съемки, то Морфеус тоже был бы другим. Кандидатурой на этого персонажа в случае согласия Уилла Смита был Вэл Килмер. По мнению актера, с его участием картина была бы совсем другой.

«Киану Ривз был идеален, Лоуренс Фишберн был идеален. А будь Нео черным, Морфеус стал бы белым, потому что его хотел играть Вэл Килмер. Так что я просто испортил бы “Матрицу”. Поэтому я сделал одолжение! Как выяснилось, они гении. Но есть тонкая грань между гением и тем, что я испытал на встрече. В общем, я снялся в “Диком, диком Западе”», — рассказал Смит в одном из интервью.

Брэд Питт

В одном из интервью актер рассказал, что ему предлагали роль в фильме, но он сам от нее отказался. Сам он не уточнил, кого именно ему предлагали сыграть, но журналисты узнали, что он мог стать Нео. Братья Вачовски рассматривали его кандидатуру на главную роль, но Питт отказался. Сам он говорит, что это была не его роль, и он это почувствовал. При этом актер отметил, что “Матрица” — не единственная картина, от съемок в которой он отказался. Об этом он лаконично рассказал в своем интервью.

«Мне предлагали сыграть в «Матрице». И я взял красную таблетку. Я думаю, что это была не моя роль. Просто не моя. Для нее нужен был другой актер. Я на самом деле в это верю. Если бы я называл все фильмы, от участия в которых я отказался, у меня бы ушло ночи две»

Джонни Депп