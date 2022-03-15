Почему Нелли Уварова не стала строить карьеру в кино

Актриса Нелли Уварова прославилась благодаря роли Кати Пушкаревой в сериале “Не родись красивой”. На экране она воплотила образ “доброй дурнушки” и покорила зрителей своим актерским талантом и скромностью. Сериал стал одним из самых популярных в нулевых, а Уварова в 25 лет прославилась как начинающая актриса. Сейчас она практически не появляется в кино, в материале “Рамблера” — о том, почему она не стала строить кинокарьеру.

Фото: Рамблер Рамблер

Несмотря на низкий рейтинг сериала, история Кати Пушкаревой вдохновила многих женщин, которые олицетворяли себя с героиней. Сериал рассказал красивую историю, которая была новой для российского кино. Многие зрители ее не оценили, но зато отметили актерский талант актрисы.

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“Что касается Нелли Уваровой - это выстрел в десятку. Кто ожидал ее невероятного перевоплощения в супер-красавицу возможно были разочарованы, но фильм-то не о чудесах внешности, а о чуде любви”, “Ее игра, по моему мнению, безукоризненна! А насколько она драматически,нежно и со страстью читала строки из своего дневника,свои мысли вслух проговаривала,как она произносила слова любви к Андрею Жданову!”, “До сих пор помню.Нелли Уварова такая милая была. Как же я ждала преображения! И насколько я была удивлена,когда увидела результат! Она действительно изменилась и в лучшую сторону”, — писали зрители об актерской игре актрисы.

Несмотря на то, что после роли в сериале Нелли Уварова стала одной из самых узнаваемых российских актрис, ее карьера не пошла вверх. С тех пор актриса не смогла повторить этот успех, поэтому стала заложницей одной роли, хоть и успешной. Она снялась в нескольких низкобюджетных фильмах. В некоторых из них она играла второстепенные роли. Сама она призналась, что популярность далась ей тяжело. Уварова пояснила, что не хотела привлекать к себе много внимания, из-за чего даже изменился ее стиль в одежде.

“Минусы были. Мне было тяжело переживать такое внимание. Я человек закрытый, и это была вынужденная мера, чтобы не соприкасаться с таким количеством людей. До этого я была другой — все родные, все близкие, а я всем открыта. Но случился сериал и вот это всеобщее внимание. Я стала защищаться, и все мои усилия были направлены на то, чтобы стать как можно менее заметной. Раньше я носила яркое, а потом стала одеваться в серое, черное, темно-синее”

Уварова плотно занялась благотворительностью. В 2011 году она основала благотворительный проект “Наивно? Очень” , в рамках которого был создан интернет-магазин, где продавались вещи, созданные людьми с ограниченными возможностями. Позднее появились творческие мастерские, где люди могли чему-то научиться и создавать свои вещи, а потом появился и физический магазин.

Скажи Гордеевой/Youtube

Нелли Уварова была замужем за режиссером Сергеем Пикаловым, в браке с которым она состояла на протяжении четырех лет. В 2011 году она вышла замуж за актера Александра Гришина. С ним в браке она воспитывает двоих детей, но ранее прошла через тяжелые испытания, о чем рассказала сама. После первой беременности она потеряла ребенка. Однако потом родила здорового мальчика.