Первая серия сериала "Сабрина — маленькая ведьма" вышла в 1996 году. С тех пор прошло 26 лет, и сыгравшие в нем актеры сильно изменились. Как они выглядят сейчас и чем занимаются — в материале "Рамблера".

Актрисе Мелиссе Харт, сыгравшей в сериале главную героиню, на момент начала съемок было 20 лет. В этом году ей исполняется уже 46. В последнее время Харт снимается в сериалах. У нее трое детей.

Актрисам Бет Бродерик и Кэролайн Ри, исполнившим в сериале роль тетушек Сабрины, 63 года и 57 лет соответственно. Последний проект Бет Бродерик — сериал "Уокер". Уже много лет актриса занимается благотворительностью. Стендап-комик Кэролайн Ри после завершения сериала запустила свое шоу и стала телезвездой.