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8 минут назад

Как сейчас выглядят звезды сериала «Сабрина – маленькая ведьма»

Мира Маркина

Первая серия сериала "Сабрина — маленькая ведьма" вышла в 1996 году. С тех пор прошло 26 лет, и сыгравшие в нем актеры сильно изменились. Как они выглядят сейчас и чем занимаются — в материале "Рамблера".

1/7 Первая серия сериала "Сабрина — маленькая ведьма" вышла в 1996 году.
Фото: legion-media.ru
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2/7 С тех пор прошло 26 лет, и сыгравшие в нем актеры сильно изменились.
Фото: legion-media.ru
3/7 Мелисса Харт (Сабрина).
Фото: legion-media.ru
4/7 Кэролайн Ри (тетя Сабрины Хильда Спеллман).
Фото: legion-media.ru
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5/7 Бет Бродерик (тетя Сабрины Зельда Спеллман).
Фото: legion-media.ru
6/7 Нэйт Ричерт (бойфренд Сабрины Харви Кинкл).
Фото: legion-media.ru, Nineties show
7/7 Линдсей Слоун (подруга Сабрины Валери Беркхед).
Фото: legion-media.ru

Актрисе Мелиссе Харт, сыгравшей в сериале главную героиню, на момент начала съемок было 20 лет. В этом году ей исполняется уже 46. В последнее время Харт снимается в сериалах. У нее трое детей.

Актрисам Бет Бродерик и Кэролайн Ри, исполнившим в сериале роль тетушек Сабрины, 63 года и 57 лет соответственно. Последний проект Бет Бродерик — сериал "Уокер". Уже много лет актриса занимается благотворительностью. Стендап-комик Кэролайн Ри после завершения сериала запустила свое шоу и стала телезвездой.

Второстепенные роли в сериале сыграли также Нэйт Ричерт, ему сейчас 43 года, и Линдсей Слоу, ей сейчас 44 года.

Актеры,Фото,Бет Бродерик,Мелисса Харт,
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