Умер актер Евгений Сытый

«Сегодня после тяжелой болезни не стало Евгения Сытого, актера-самородка, нашего родного человека из Кемерово. Ему было всего 52 года. Он никогда не учился на артиста, просто был им – талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным», – говорится в некрологе.