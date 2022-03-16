Умер актер Евгений Сытый

Не стало известного актера театра и кино Евгения Сытого. Артист скончался в возрасте 52 лет. Печальная новость появилась на сайте МХТ им. Чехова.
«Сегодня после тяжелой болезни не стало Евгения Сытого, актера-самородка, нашего родного человека из Кемерово. Ему было всего 52 года. Он никогда не учился на артиста, просто был им – талантливым, обаятельным, абсолютно бесстрашным», – говорится в некрологе.
Несмотря на болезнь, актер продолжал выходить на сцену.
«4 ноября 2021 года он вышел на сцену в последний раз, играл спектакль «№ 13D». В тот вечер из театра его увезла скорая, как оказалось – навсегда, хотя нам всем хотелось верить в чудо», – отметили коллеги Евгения.
Кинозрителю актер запомнился ролями в фильмах «Аритмия», «Гоголь. Начало», «Гоголь. Вий», «Эпидемия».
Гражданская панихида в МХТ имени А. П. Чехова начнется в 11.00 18 марта. Тело Евгения Сытого предадут земле в его родной Кемеровской области.