Звезда «Ходячих мертвецов» получил травму во время съемок

Голливудский актер Норман Ридус травмировался во время съемок. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на представителя артиста.

Фото: Кадр из сериала "Ходячие мертвецы" Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

53-летний актер, известный по роли Дэрила Диксона из сериала «Ходячие мертвецы», получил сотрясение мозга 11 марта прямо на площадке шоу. Инцидент произошел в ходе съемок финальных серий «Ходячих мертвецов».

«Он хорошо восстанавливается и скоро вернется к работе. Спасибо всем за заботу», — рассказал Джеффри Чассен, представитель актера.