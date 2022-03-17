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53 минуты назад

Звезда «Ходячих мертвецов» получил травму во время съемок

Диана Товсепова

Голливудский актер Норман Ридус травмировался во время съемок. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на представителя артиста.

Звезда «Ходячих мертвецов» получил травму во время съемок
Фото: Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

53-летний актер, известный по роли Дэрила Диксона из сериала «Ходячие мертвецы», получил сотрясение мозга 11 марта прямо на площадке шоу. Инцидент произошел в ходе съемок финальных серий «Ходячих мертвецов».

«Он хорошо восстанавливается и скоро вернется к работе. Спасибо всем за заботу», — рассказал Джеффри Чассен, представитель актера.

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