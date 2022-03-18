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3 часа назад

Умерла героиня фильма «Любимая женщина механика Гаврилова»

Даша Краснова

В возрасте 72 лет кончалась заслуженная артистка РСФСР Наталья Назарова. Она была известна по фильмам «Любимая женщина механика Гаврилова», «Старый Новый год» и детской передаче «Будильник».

Умерла героиня фильма «Любимая женщина механика Гаврилова»
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

О скоропостижной смерти сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов. Причины трагедии и подробности даты и места прощания уточняются.

Наталья Ивановна вела затворнический образ жизни. Квартира актрисы была завалена хламом. Однажды в передаче «Прямой эфир» показали, что Назарова даже ест на гладильной доске. В беседе с корреспондентами она пожаловалась на нужду, из-за которой ей приходится просить милостыню.

Детей у актрисы не было, а с единственным мужем Вячеславом Обросовым она развелась еще в молодости — театровед выпивал. Мать Назаровой скончалась в начале 2000-х, а племянницы живут в Алма-Ате.

«Семью хотела, а детей не хотела, потому что я принадлежала театру», — рассказывала Назарова.

Коллеги отмечали талант Назаровой, однако ее карьеру погубил несчастный случай. В конце 1980-х на Наталью Ивановну напал неизвестный мужчина. Он ударил актрису по голове, и она почти год провела в больнице. Из-за черепно-мозговой травмы у звезды театра и кино развилась шизофрения. Назарову уволили из МХТ имени Чехова, актрисе дали инвалидность второй группы.

До этого мы рассказывали, что актриса Евгения Добровольская развелась с мужем.

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