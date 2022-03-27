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1 час назад

Как выглядит звезда Франции Анук Эме в 89 лет

Мира Маркина

Анук Эме - одна из любимых актрис итальянского режиссера Федерико Феллини. Она сыграла в фильмах "Сладкая жизнь" и "8 1/2". В 60-х звезде было меньше 30 лет. Как сейчас выглядит и чем занимается актриса - в материале "Рамблера".

1/7 Анук Эме - одна из любимых актрис итальянского режиссера Федерико Феллини.
Фото: legion-media.ru
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2/7 Она сыграла в фильмах "Сладкая жизнь" и "8 1/2". В 60-х звезде было меньше 30 лет.
Фото: legion-media.ru
3/7 Настоящее имя Анук Эме - Франсуаза Жюдит Сорья Дрейфус.
Фото: legion-media.ru
4/7 Известна Анук Эме стала после роли в фильме "Монпарнас, 19". А за игру в картине "Мужчина и женщина" актрису номинировали на "Оскар".
Фото: legion-media.ru
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5/7 Журнал Empire включил Анук Эме в список 100 самых сексуальных звезд в истории кинематографа.
Фото: globallookpress.com
6/7 В апреле 2022 года знаменитости исполнится 90 лет.
Фото: legion-media.ru
7/7 Последней работой Анук Эме в кино была роль в продолжении фильма "Мужчина и женщина: Лучшие годы" Клода Лелуша.
Фото: legion-media.ru

Настоящее имя Анук Эме - Франсуаза Жюдит Сорья Дрейфус. Она родилась в 1932 году в Париже в семье актеров, и сама начала сниматься в 14 лет. Известна Анук Эме стала после роли в фильме "Монпарнас, 19" 1958 года. А за игру в картине "Мужчина и женщина" 1966 года актрису номинировали на "Оскар".

Журнал Empire включил Анук Эме в список 100 самых сексуальных звезд в истории кинематографа. В апреле 2022 года знаменитости исполнится 90 лет, но она по-прежнему хорошо выглядит и до 2019 года снималась в кино. Последней работой Анук Эме в кино была роль в продолжении фильма "Мужчина и женщина: Лучшие годы" Клода Лелуша.

Что касается личной жизни, актриса была четыре раза за мужем. От второго брака у Эме есть дочь Мануэла Папатакис. Сейчас ей 70 лет.

Актеры,Фото,Оскар,Сладкая жизнь,Клод Лелуш,
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