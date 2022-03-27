Как выглядит звезда Франции Анук Эме в 89 лет

Анук Эме - одна из любимых актрис итальянского режиссера Федерико Феллини. Она сыграла в фильмах "Сладкая жизнь" и "8 1/2". В 60-х звезде было меньше 30 лет. Как сейчас выглядит и чем занимается актриса - в материале "Рамблера".

1/7 Анук Эме - одна из любимых актрис итальянского режиссера Федерико Феллини. Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Она сыграла в фильмах "Сладкая жизнь" и "8 1/2". В 60-х звезде было меньше 30 лет. Фото: legion-media.ru 3/7 Настоящее имя Анук Эме - Франсуаза Жюдит Сорья Дрейфус. Фото: legion-media.ru 4/7 Известна Анук Эме стала после роли в фильме "Монпарнас, 19". А за игру в картине "Мужчина и женщина" актрису номинировали на "Оскар". Фото: legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Журнал Empire включил Анук Эме в список 100 самых сексуальных звезд в истории кинематографа. Фото: globallookpress.com 6/7 В апреле 2022 года знаменитости исполнится 90 лет. Фото: legion-media.ru 7/7 Последней работой Анук Эме в кино была роль в продолжении фильма "Мужчина и женщина: Лучшие годы" Клода Лелуша. Фото: legion-media.ru

Настоящее имя Анук Эме - Франсуаза Жюдит Сорья Дрейфус. Она родилась в 1932 году в Париже в семье актеров, и сама начала сниматься в 14 лет. Известна Анук Эме стала после роли в фильме "Монпарнас, 19" 1958 года. А за игру в картине "Мужчина и женщина" 1966 года актрису номинировали на "Оскар".

Журнал Empire включил Анук Эме в список 100 самых сексуальных звезд в истории кинематографа. В апреле 2022 года знаменитости исполнится 90 лет, но она по-прежнему хорошо выглядит и до 2019 года снималась в кино. Последней работой Анук Эме в кино была роль в продолжении фильма "Мужчина и женщина: Лучшие годы" Клода Лелуша.