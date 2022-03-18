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38 минут назад

Кто сыграл девушку в красном в "Матрице"

Мария Кимакович

Она появилась в одном из кадров знаменитой "Матрицы" всего на несколько секунд, но не заметить ее было просто невозможно: ведь она была блондинкой в красном платье в черно-белой толпе, сквозь которую проходили Морфеус и Нео. Ее образ наверняка помнят все поклонники легендарного фильма, а вот имя актрисы, воплотившей его на экране, вряд ли знакомо большинству. О том, кто же сыграл знаменитую девушку в красном, читайте в материале "Рамблера".

Кто сыграл девушку в красном в "Матрице"
Фото: Кадр из фильма "Матрица"Кадр из фильма "Матрица"

В знаменитом эпизоде на экране появилась девушка по имени Фиона Джонсон, австралийская фотомодель. После съемок в "Матрице" Фиона не стала делать кинокарьеру, как можно было бы подумать. Спустя три года девушка появилась на экранах в эпизоде еще одного легендарного фильма: "Звездные войны: Атака клонов", а также исполнила несколько небольших ролей в австралийских сериалах. И на этом все.

Фиона вышла замуж, не так давно родила ребенка и продолжила заниматься модельным бизнесом. Кроме того она стала бьюти-блогером, рассказывает своим подписчикам в социальных сетях о красоте и здоровом образе жизни. В модельном бизнесе ее знают как плюс-сайз модель.

Актеры,Звёздные войны: Атака клонов,Матрица,
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