Кто сыграл девушку в красном в "Матрице"

Она появилась в одном из кадров знаменитой "Матрицы" всего на несколько секунд, но не заметить ее было просто невозможно: ведь она была блондинкой в красном платье в черно-белой толпе, сквозь которую проходили Морфеус и Нео. Ее образ наверняка помнят все поклонники легендарного фильма, а вот имя актрисы, воплотившей его на экране, вряд ли знакомо большинству. О том, кто же сыграл знаменитую девушку в красном, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Матрица" Кадр из фильма "Матрица"

В знаменитом эпизоде на экране появилась девушка по имени Фиона Джонсон, австралийская фотомодель. После съемок в "Матрице" Фиона не стала делать кинокарьеру, как можно было бы подумать. Спустя три года девушка появилась на экранах в эпизоде еще одного легендарного фильма: "Звездные войны: Атака клонов", а также исполнила несколько небольших ролей в австралийских сериалах. И на этом все.