Дэниел Рэдклифф рассказал, вернется ли к роли Гарри Поттера

Дэниел Рэдклифф рассказал, готов ли он вернуться к роли Гарри Поттера в новых фильмах. Его слова передает New York Times.

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

Артист заявил, что пока не будет участвовать в экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

«Это не то, что мне действительно интересно делать прямо сейчас», — подчеркнул Рэдклифф

Отмечается, что вопрос о возвращении актера к канонической роли возник после заявления постановщика фильма «Гарри Поттер и философский камень» Криса Коламбуса.

Режиссер был бы не против снять экранизацию бродвейской пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».