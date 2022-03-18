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59 минут назад

Дэниел Рэдклифф рассказал, вернется ли к роли Гарри Поттера

Даша Краснова

Дэниел Рэдклифф рассказал, готов ли он вернуться к роли Гарри Поттера в новых фильмах. Его слова передает New York Times.

Дэниел Рэдклифф рассказал, вернется ли к роли Гарри Поттера
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Артист заявил, что пока не будет участвовать в экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

«Это не то, что мне действительно интересно делать прямо сейчас», — подчеркнул Рэдклифф

Отмечается, что вопрос о возвращении актера к канонической роли возник после заявления постановщика фильма «Гарри Поттер и философский камень» Криса Коламбуса.

Режиссер был бы не против снять экранизацию бродвейской пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».

До этого мы рассказывали, что актер из «Гарри Поттера» отказался критиковать Роулинг.

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