Дэниел Рэдклифф рассказал, вернется ли к роли Гарри Поттера

Дэниел Рэдклифф рассказал, готов ли он вернуться к роли Гарри Поттера в новых фильмах. Его слова передает New York Times.
Артист заявил, что пока не будет участвовать в экранизации пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».
«Это не то, что мне действительно интересно делать прямо сейчас», — подчеркнул Рэдклифф
Отмечается, что вопрос о возвращении актера к канонической роли возник после заявления постановщика фильма «Гарри Поттер и философский камень» Криса Коламбуса.
Режиссер был бы не против снять экранизацию бродвейской пьесы «Гарри Поттер и проклятое дитя».
До этого мы рассказывали, что актер из «Гарри Поттера» отказался критиковать Роулинг.