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1 час назад

Тогда и сейчас: как изменились главные герои сериала «Универ»

WMJ.ruWMJ.ru

В этом году сериалу «Универ» исполняется 14 лет.Мы решили рассказать, как изменились актеры, сыгравшие главные роли в многосерийной комедии.

Как изменились главные герои сериала «Универ»
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Валентина Рубцова

kinopoisk.ru/Instagram

Валентина Рубцова стала всем известна, как Таня — девушка, а затем и жена Саши из сериалов «Универ» и «СашаТаня». После съемок в ситкомах Валентина снималась в программах «Большая разница». В 2009 году актриса вышла замуж за известного московского DJ Артура Мартиросяна. В браке у пары родилась дочка, которую было решено назвать Софья.

Андрей Гайдулян

kinopoisk.ru/Instagram

Андрей Гайдулян, или Саша из сериалов «Универ» и «СашаТаня», прошел через сложные события в жизни. После того, как принял участие в новом проекте и озвучил персонажа Арта из мультфильма «Университет монстров», актер заболел онкологией. В 2015 году ему поставили лимфому Ходжкину, которую он лечил в Германии. Что касается личной жизни, актер был женат дважды. От первого брака у него появился сын Федор. Сейчас Андрей Гайдулян встречается с 26-летней актрисой Александрой Велескевич.

Мария Кожевникова

Russian Look/Instagram

Мария Кожевникова, сыгравшая роль Аллы, после съемок «Универа» приняла участие в таких фильмах как «Свадьба по обмену», «Батальонъ» и еще в нескольких сериалах. Что касается личной жизни, в августе 2013 года актриса обвенчалась с бизнесменом Евгением Васильевым в Ницце. В неофициальном браке у них родилось трое сыновей: в 2014 — Иван, в 2015 — Максим, в 2017 — Василий. Мария активно ведете личный блог, где рассказывает о семейной жизни.

Виталий Гогунский

kinopoisk.ru/Instagram

Виталий Гогунский в роли Кузи снимался в обоих частях сериала «Универ», а также в новой комедии «СашаТаня». После этого он участвовал в проекте «Танцы со звездами», где исполнял номера в паре с Екатериной Осиповой. Так же он победил в втором сезоне шоу «Один в один!». В личном жизни актера все сложилось не так удачно. Он был женат два раза. От неофициального брака с моделью Ириной Маирко у него появилась на свет дочь Милана.

Анна Хилькевич

Russian Look/Instagram

35-летняя звезда «Универа» Анна Хилькевич состоит в счастливом в браке с бизнесменом Артуром Волковым. Сейчас у пары двое детей – 6-летняя Арианна и 4-летняя Мария. Брак с Волковым стал вторым в жизни актрисы, до этого она была замужем за Антоном Покрепой, директором по объектам телесериала «Барвиха». Сейчас актриса продолжает сниматься в сериалах, YouTube шоу и ведет собственный блог.

Алексей Гаврилов

Russian Look/Instagram

Карьера Алексея Гаврилова, сыгравшего роль Гоши с сериалах «Универ» и «СашаТаня», активно продолжается. Он снимался в таких фильмах, как «В спорте только девушки», «Пятая Стража. Схватка» и «Метро». Летом 2017 года актер стал генеральным директором журнала «Русский пионер». В 2015 году Алексей женился на Марине Мельниковой после просмотра документального фильма о ее проживании на острове Панган. Несколько месяцев спустя после свадьбы у пары родился сын Соломон.

Арарат Кещан

kinopoisk.ru/Instagram

Актер, выступивший в роли Майкла в ситкоме «Универ», до съемок в сериале был известен своими успехами в «КВН». Он продолжил сниматься в продолжении сериала, а после он сыграл эпизодическую роль в «Счастливы вместе». Арарат Кещан был женат два раза. От второго брака с Екатериной Шепета у него появилась две дочери: Ева и Диана. Екатерина успешно совмещает воспитание детей с работой в собственном свадебном агентстве «Уткин дом».

Стас Ярушин

Global Look Press/Instagram

Антон Мартынов из «Универ.Новая общага», или Станислав Ярушин в 2016 году стал певцом. Тогда у него вышел дебютный альбом «Об этом». Через год он снова выпустил музыкальный альбом «#иэтотзапел». Но и на этом Станислав не остановился. В 2018 году он стал YouTube-блогером и создал компанию «Y-Generation Production», которая снимает телевизионный и интернет-контент. Спустя год актер выпустил свою линейку одежды и начал работу продюсером и ведущим «Yarushin Hockey Show». Всего Станислав Ярушин был женат два раза. Во втором браке с Аленой Ярушиной у него появляется двое детей: дочь Стефания и сын Ярослав.

Настасья Самбурская

Russian Look/Instagram

Кристину Соколовскую в сериале «Универ» сыграла всеми известная Настасья Самбурская. Она не только актриса, но и певица, модель и телеведущая. В 2015 году Настасья стала лицом фитнес-проекта BodyLab. Годом позже приняла участие в программах «Битва экстрасенсов» в качестве Мистера Х. В 2017 году стала телеведущей двух шоу телеканала «Пятница!»: «Генеральная уборка» и «Ревизорро». Два года спустя Самбурская получила премию «Шансон года — 2019» в номинации «Открытие года». Что касается личной жизни, Настасья Самбурская была замужем один раз за белорусским актером Кириллом Дыцевичем. Брак продлился больше года. Сейчас Настасья свободна и предпочитает не афишировать личную жизнь.

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