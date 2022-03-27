Фильм "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" вышел 25 лет назад - в 1997 году. Главного персонажа в нем сыграл канадский актер и комик Майк Майерс. Сейчас ему 58 лет. Как он выглядит и чем занимается, рассказываем в материале "Рамблера".

1/7 Фильм "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" вышел 25 лет назад - в 1997 году. Фото: Capella International Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 В 2005 году The Comedian’s Comedian назвал Майка Майерса одним из 50 лучших комиков в мире. Фото: globallookpress.com 3/7 Сейчас ему 58 лет. Фото: globallookpress.com 4/7 Актер продолжает сниматься в кино. Недавно Netflix представил тизер мини-сериала The Pentaverate, в котором он сыграл восемь ролей. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Еще одна из наиболее известных последних ролей актера - роль в фильме "Богемская рапсодия". Фото: globallookpress.com 6/7 Что касается личной жизни комика, Майк Майерс дважды был женат. Фото: globallookpress.com 7/7 У актера и его последней супруги трое детей. Фото: globallookpress.com

В 2005 году The Comedian’s Comedian назвал Майка Майерса одним из 50 лучших комиков в мире. Однако его дальнейшая карьера в качестве актера не была сильно успешной. В 90-е годы Майерс был известным участником шоу "Субботним вечером в прямом эфире". В 1992 году он появился со своим персонажем Уэйном Кэмпбеллом в фильме "Мир Уэйна", а еще через пять лет актер сам спродюсировал и сыграл Остина Пауэрса. Еще Майк Майерс известен благодаря озвучке Шрека.

Сейчас актер продолжает периодически появляться в кино. Так, в марте 2022 года Netflix представил тизер комедийного мини-сериала The Pentaverate, в котором Майк Майерс сыграл сразу восемь главных ролей. Еще одна из наиболее известных последних ролей актера - роль в фильме "Богемская рапсодия". Он сыграл в ленте Рэя Фостера.