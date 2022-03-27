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2 часа назад

Как сейчас выглядит сыгравший Остина Пауэрса актер

Мира Маркина

Фильм "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" вышел 25 лет назад - в 1997 году. Главного персонажа в нем сыграл канадский актер и комик Майк Майерс. Сейчас ему 58 лет. Как он выглядит и чем занимается, рассказываем в материале "Рамблера".

1/7 Фильм "Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба" вышел 25 лет назад - в 1997 году.
Фото: Capella International
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2/7 В 2005 году The Comedian’s Comedian назвал Майка Майерса одним из 50 лучших комиков в мире.
Фото: globallookpress.com
3/7 Сейчас ему 58 лет.
Фото: globallookpress.com
4/7 Актер продолжает сниматься в кино. Недавно Netflix представил тизер мини-сериала The Pentaverate, в котором он сыграл восемь ролей.
Фото: globallookpress.com
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5/7 Еще одна из наиболее известных последних ролей актера - роль в фильме "Богемская рапсодия".
Фото: globallookpress.com
6/7 Что касается личной жизни комика, Майк Майерс дважды был женат.
Фото: globallookpress.com
7/7 У актера и его последней супруги трое детей.
Фото: globallookpress.com

В 2005 году The Comedian’s Comedian назвал Майка Майерса одним из 50 лучших комиков в мире. Однако его дальнейшая карьера в качестве актера не была сильно успешной. В 90-е годы Майерс был известным участником шоу "Субботним вечером в прямом эфире". В 1992 году он появился со своим персонажем Уэйном Кэмпбеллом в фильме "Мир Уэйна", а еще через пять лет актер сам спродюсировал и сыграл Остина Пауэрса. Еще Майк Майерс известен благодаря озвучке Шрека.

Сейчас актер продолжает периодически появляться в кино. Так, в марте 2022 года Netflix представил тизер комедийного мини-сериала The Pentaverate, в котором Майк Майерс сыграл сразу восемь главных ролей. Еще одна из наиболее известных последних ролей актера - роль в фильме "Богемская рапсодия". Он сыграл в ленте Рэя Фостера.

Что касается личной жизни комика, Майк Майерс дважды был женат, у него трое детей: две дочери и сын.

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