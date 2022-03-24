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1 час назад

Куценко рассказал о долге в 24 миллиона рублей

Газета.RuГазета.Ruиещё 4

Актер Гоша Куценко в программе Пятого канала "Светская хроника" рассказал о том, что ему приходится выплачивать долг в размере 24 млн руб.

24 миллиона рублей: за что Куценко выплачивает долг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Куценко, на выплату уходят все гонорары, актеру приходится работать по 20 часов в сутки.

"Честно говоря, хочу выспаться. Дайте мне еще лет пять поспать, выспаться, отдохнуть на пенсии",

— сказал он.

В 2006 году артист спродюсировал комедию "Дикари", взяв деньги в долг и заложив свой загородный особняк. Фильм не окупился и принес огромные убытки.

Артист выкупил дом у банка и остался должен основному кредитору. Спустя девять лет актера начала разыскивать налоговая служба, в локдаун финансовое положение звезды ухудшилось.

"Все поотбирали у меня съемки в рекламе. Ну, конечно, съемка в рекламе — это прекрасно. Эти молодые, талантливые актеришки поотбирали. Мы, старички, трудом своим зарабатываем",

— констатирует он.

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