24 миллиона рублей: за что Куценко выплачивает долг

Актер Гоша Куценко в программе Пятого канала "Светская хроника" рассказал о том, что ему приходится выплачивать долг в размере 24 млн руб.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

По словам Куценко, на выплату уходят все гонорары, актеру приходится работать по 20 часов в сутки.

"Честно говоря, хочу выспаться. Дайте мне еще лет пять поспать, выспаться, отдохнуть на пенсии",

— сказал он.

В 2006 году артист спродюсировал комедию "Дикари", взяв деньги в долг и заложив свой загородный особняк. Фильм не окупился и принес огромные убытки.

Артист выкупил дом у банка и остался должен основному кредитору. Спустя девять лет актера начала разыскивать налоговая служба, в локдаун финансовое положение звезды ухудшилось.

"Все поотбирали у меня съемки в рекламе. Ну, конечно, съемка в рекламе — это прекрасно. Эти молодые, талантливые актеришки поотбирали. Мы, старички, трудом своим зарабатываем",

— констатирует он.